Коти у коробках, які стали зірками інстаграму: 10 веселих фото

18 вересня 2021 , 18:26
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Джерело:

Daily Paws

Кожен власник пухнастика помічав, що його кіт любить сидіти в коробці понад усе. Котики справді обирають коробки, бо вони теплі, затишні та цікаво шарудять.

Чи може бути щось миліше за фото кота в коробці? Правильно, нічого. Тому пропонуємо переглянути підбірку фото котиків у картонних коробках, які сподобалися користувачам інстаграму.

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Олівер


Фото з інстаграму indyandoliver

Сер Саймон


Фото з інстаграму sirsimonofsays

Оскар


Фото з інстаграму oscardelablack

Чіл Піл


Фото з інстаграму chill_pill

Щоб улюбленці залишалися здоровими сьогодні й завтра, їм потрібно забезпечити 100% поживних речовин. Purina® робить продукти, які подобаються котам, водночас забезпечуючи харчування, яке сприяє їхньому здоров'ю та благополуччю.

Чай з молоком


Фото з інстаграму little_icemilktea

Ньян


Фото з інстаграму nyanyanyant

Кітті


Фото з інстаграму catsand_plants

Гратасс


Фото з інстаграму pawsome_silvercat

Моті


Фото з інстаграму mochi.uni.meow

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Луна


Фото з інстаграму yourlovelyluna

 

Автор: Аліна Рудченко