Коти у коробках, які стали зірками інстаграму: 10 веселих фото
Джерело:Daily Paws
Кожен власник пухнастика помічав, що його кіт любить сидіти в коробці понад усе. Котики справді обирають коробки, бо вони теплі, затишні та цікаво шарудять.
Чи може бути щось миліше за фото кота в коробці? Правильно, нічого. Тому пропонуємо переглянути підбірку фото котиків у картонних коробках, які сподобалися користувачам інстаграму.
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Олівер
Фото з інстаграму indyandoliver
Сер Саймон
Фото з інстаграму sirsimonofsays
Оскар
Фото з інстаграму oscardelablack
Чіл Піл
Фото з інстаграму chill_pill
Чай з молоком
Фото з інстаграму little_icemilktea
Ньян
Фото з інстаграму nyanyanyant
Кітті
Фото з інстаграму catsand_plants
Гратасс
Фото з інстаграму pawsome_silvercat
Моті
Фото з інстаграму mochi.uni.meow
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Луна
Фото з інстаграму yourlovelyluna