Кота захитує в авто: які симптоми і як це подолати

Вирішили взяти у подорож на авто кота чи планово везете його до ветеринара? Чотирилапий нервово кричить, трясеться і дихає ротом? Це одні з декількох ознак, що свідчать про неприємну, але природню річ – кота в авто захитало.

Розповідаємо, які ще ознаки свідчать про те, що вашому коту некомфортно у машині, як його підготувати до вояжу і як підготуватися самому.

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Чому кота захитує в дорозі і які симптоми

Найпоширеніша причина котячого захитування – надчутливий вестибулярний апарат, який відповідає за регулювання балансу та рівноваги. Інша причина, яка цілком може накладатися на першу – тривожний стан через вихід із зони комфорту.

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Вестибулярний апарат + стрес = захитування / Фото з animaux.fr

Для деяких котів захитування з часом може стати умовним рефлексом – улюбленець починає асоціювати автомобільні поїздки з нудотою і блювотою.

Симптоми захитування котів подібні до тих, що проявляються під час нудоти:

тривожний стан;

пригніченість;

жалібне нявчання;

часте облизування губ;

рясна слинотеча;

дихання ротом;

тремтіння тіла;

блювотні позиви;

блювота;

сечовипускання, іноді дефекація.

Як допомогти коту зменшити чи навіть подолати захитування

Захитування кота в авто не несе серйозних і довготривалих наслідків для здоров'я. Втім, як і для людини. Але якщо двоногий може передбачити майбутні неприємні відчуття і випити спеціальні таблетки, то для чотирилапих такий метод наразі не повністю недоступний.

Існують спеціальні препарати для собак, які дають і котам, однак про це варто обов'язково поговорити з ветеринаром. До того ж такі препарати не підходять кошенятам і дорослим котам, меншим за 2,5 кілограми.

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Як полегшити захитування кота у дорозі

Транспортування кішки в спеціальному боксі або переносці – найбезпечніший варіант і для тварини, і для людей. Тому його повинен мати кожен власник кота. Привчати до переноски кота необхідно ще вдома – просто поставте її посеред кімнати, і кіт обов'язково у неї зайде.



Транспортувати кота необхідно у переносці / Фото Альони Захарової / 24 канал

У переноску на дно покладіть рушник чи простирадло, на якому кіт спав раніше. Також можна покласти його улюблені речі, на яких він іноді лежить.

Привчати тварину до авто потрібно якомога раніше: ідеально у віці кошеняти. Можна почати з коротких поїздок по околицях чи навіть з простого сидіння в авто з вимкненим двигуном.

Не годуйте тварину за 2,5 – 3 години до виїзду, і не давайте йому багато пити. Це вбереже від блювання і справді полегшить захитування.

Намагайтеся створити коту комфортні умови в машині: не паліть у дорозі, не мчіть на швидкості і плавно заходьте у повороти. Зрештою, це не лише сприятиме стану кота, а й убезпечить вас.

Не вмикайте голосну музику, провітрюйте машину і стежте, щоб вихованець не перегрівся. Гарних подорожей!