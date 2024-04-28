2000 кілометрів від дому: загубленого кота Сема знайшли через 5 років – милі фото возз'єднання

У зворушливій історії зі США подружжя возз’єдналося зі своїм улюбленим котом Семом після 5 відсутності. Кіт зник безвісти у 2018 році, коли пара проживала в Аризоні.

Сінді та Джефф Холл нещодавно отримали дзвінок, в якому їм повідомили, що 12-річний вихованець Сем досі живий. Попри поважний вік і карколомні пригоди, Сем поводиться так само як і раніше.

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Сема знайшли через 5 років майже за 2000 кілометрів від дому

Волонтери знайшли Сема, який тепер називається Люком, на заправній станції в Арканзасі, за 1 200 миль від їхнього початкового будинку. Вони передали кота до лікарні для тварин у Джексонвіллі.

Ветеринари просканували мікрочип, що змусило їх зв'язатися з Pawsitively Cats, організацією, з якої власники раніше прийняли тварину. Притулок оперативно повідомив власників про знахідку.

Сем з власниками / Фото PAWSitivelyCats

Тоді кіт вирушив у довгу подорож додому, роблячи зупинки в Ель-Пасо, Тусоні, і, нарешті, досягши Невади як кінцевого пункту призначення.

Коли ми його забрали, було сюрреалістичне відчуття. Це така прекрасна історія! Не можна недооцінити силу мікрочипа,

— розповідає Сінді.

Господарі додали, що Сем, попри свій похилий вік і пригоди, продовжує демонструвати таку ж поведінку, як і раніше.

Під час зворушливої зустрічі власники кота висловили вдячність тим, хто допоміг у поверненні улюбленого вихованця, заявивши, що їхня сім'я нарешті знову стала повноцінною.

Знайдений кіт Сем / Фото PAWSitivelyCats

Кіт Кевін повернувся через 7 років після зникнення

Ліз Гіллеспі у США була вражена, побачивши, що її загублений домашній улюбленець повернувся додому через 7 років. Спочатку побоюючись, що пухнастик загубився в лісі і на нього напав дикий звір, господиня не повірила, а потім зраділа, коли кіт знову з'явився цілим і неушкодженим.

У 2017 році сіамський метис з блакитними очима Кевін Дюрант зник після того, як вийшов погуляти на подвір'я. Власниця та її сусіди розпочали масштабні пошуки кота, використовуючи для цього записи з дронів, але, на жаль, пошуки не увінчалися успіхом. Втім, дива трапляються!