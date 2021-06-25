Кошенята б'ються на боксерському рингу: миле й кумедне відео підійме ваш настрій
25 червня 2021 , 17:36Читать новость на русском
Джерело:Reddit
Це відео про котиків не залишає байдужими користувачів мережі. Вони сміються до сліз та активно його коментують.
Власник кошенят вирішив зробити маленький ринг для їх "бійки". Тут все по-справжньому й пухнастики можуть влаштовувати реальні бої без правил.
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Вони хотіли боротися і я зробив це офіційним, – жартує хазяїн котиків.
Тваринки на відео виглядають дуже кумедно. Вони залізають в ринг і справді змагаються там, як під час бою без правил.Щоб ваш котик муркотів від задоволення, обирайте для нього смачні та поживні корми Purina®, розроблені за найвищими стандартами якості та безпеки.
Користувачі мережі жартівливо коментують поєдинок.
Як бачимо, біле кошеня сильніше, тоді як плямисте кошеня покладається на свою грубу силу, щоб знищити свого супротивника, – пишуть вони.
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