Кошеня дружить з усіма на світі, аби тільки не лишатися самому: мила історія
Джерело:інстаграм Magdalena Jaźwińska
Крихітний котик потрапив до великого притулку в Польщі. Малюку потрібен був дім або хоч тимчасова перетримка. Йому пощастило, бо жінка на ім'я Магдалена Жазвінська взяла його на виховання.
Кошеня почувалося дуже самотнім, а тому вирішило взяти своє життя у власні лапки. Цей малюк почав "липнути" до всіх тварин, що були в домі.
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Малюк Анджей / Фото instagram.com/tymczasemumagdy
Малюка назвали Анджей. Коли він опинився в прийомному домі, місцеві мешканці ще не знали, скільки радощів принесе їм новий член родини.
Коли я принесла його додому, він соромився і переважно спав або обіймався, але потім, дорослішаючи, розкрився, як хоробре й грайливе кошеня, – розповідає Магдалена.
Кошеня знаходить спільну мову з усіма / Фото instagram.com/tymczasemumagdy
Першою із маленьким Анджеєм познайомилася кішка Маланка. Вона стала ніби прийомною мамою для малюка: вже на початку знайомства облизала кошеня й вони обоє заснули.
Дружить із собаками
Невдовзі після Анджея в дім потрапив ще один знайда – цуценя Дрес. Котик миттєво почав знайомитися із новою тваринкою, але цуценя трохи засоромилося. Втім, Анджей не здавався і понад усе хотів підкорити нового друга.
Дрес потрапив до нас з притулку і спочатку був наляканий Анджеєм, хоч він і більший за кошеня, – розповідає Магдалена.
Анджей і цуценя / Фото instagram.com/tymczasemumagdy
Котик почав ходити за цуценям, не залишаючи його ні на мить. Зрештою, песик зрозумів, що з Анджеєм можна потоваришувати.Нашим завдання є допомагати домашнім тваринам жити довше, щасливіше і здоровішим життям завдяки правильному харчуванню та догляду. Фахівці Purina® розуміють і поділяють сильне почуття любові та поваги, які відчувають власники домашніх улюбленців. Обрати найкращу їжу для своїх улюбленців можна тут.
А коли в домі з'явилося ще одне цуценя, захвату Анджея не було кінця. Цей малий котик обожнює усіх нових сусідів і готовий гратися з ними цілий день.
Подивіться фото Анджея та його друзів / Фото instagram.com/tymczasemumagdy
Час йде швидко, Анджей почав ставати дорослим котиком і настала пора шукати йому постійний дім. Родина для тваринки зайшлася швидко і йому довелося розпрощатися зі своїми друзями.
Але в новій сім'ї є й нові товариші. І кіт так само ходить вервечкою за всіма членами родини – не залишає свою стару милу звичку.
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Котик грається зі своїми товаришами