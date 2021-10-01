Конкурс, де шукають кумедних тварин: 30+ найкращих фото

1 жовтня 2021 , 16:12
Читать новость на русском

Джерело:

фейсбук Comedy Pet Photo Awards

Конкурс Comedy Pet Photo Awards проводять щороку. Люди з усього світу надсилають фото своїх домашніх тварин для участі.

Переможців конкурсу оголосять 24 листопада. А поки ви можете помилуватися чудовими світлинами, що неодмінно підіймуть настрій!

Читайте також Як можна весело та корисно розважити улюбленого кота

Конкурс найкумедніших фото домашніх тварин був створений Полом Джойнсоном-Хіксом та Томом Салламом. Цього року автори найкращих світлин отримають 2000 фунтів стерлінгів (близько 72 тисяч гривень – 24 канал), пакет із подарунками та іменний трофей.

Погодьтеся, цікава пропозиція. Тому ви також можете робити кумедні фото своїх улюбленців та надіслати їх на конкурс наступного року.

#1


Фото Comedy Pet Photo Awards

#2


Фото Comedy Pet Photo Awards

#3


Фото Comedy Pet Photo Awards

#4


Фото Comedy Pet Photo Awards

#5


Фото Comedy Pet Photo Awards

Повноцінний раціон – запорука гарного самопочуття наших чотирилапих друзів. Обирайте збалансовані корми Purina®, щоб ваш улюбленець завжди залишався здоровим та щасливим.

#6


Фото Comedy Pet Photo Awards

#7


Фото Comedy Pet Photo Awards

#8


Фото Comedy Pet Photo Awards

#9


Фото Comedy Pet Photo Awards

#10


Фото Comedy Pet Photo Awards

Вам сподобається Кіт став носієм обручок для своїх власників та перетворився на мем: фото кумедного пухнастика

Дивіться більше чудових конкурсних фото / Фото Comedy Pet Photo Awards

 

 

 

Автор: Аліна Рудченко