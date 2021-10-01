Переможців конкурсу оголосять 24 листопада. А поки ви можете помилуватися чудовими світлинами, що неодмінно підіймуть настрій!

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Конкурс найкумедніших фото домашніх тварин був створений Полом Джойнсоном-Хіксом та Томом Салламом. Цього року автори найкращих світлин отримають 2000 фунтів стерлінгів (близько 72 тисяч гривень – 24 канал), пакет із подарунками та іменний трофей.

Погодьтеся, цікава пропозиція. Тому ви також можете робити кумедні фото своїх улюбленців та надіслати їх на конкурс наступного року.

#1



Фото Comedy Pet Photo Awards

#2



Фото Comedy Pet Photo Awards

#3



Фото Comedy Pet Photo Awards

#4



Фото Comedy Pet Photo Awards

#5



Фото Comedy Pet Photo Awards

Повноцінний раціон – запорука гарного самопочуття наших чотирилапих друзів. Обирайте збалансовані корми Purina®, щоб ваш улюбленець завжди залишався здоровим та щасливим.

#6



Фото Comedy Pet Photo Awards

#7



Фото Comedy Pet Photo Awards

#8



Фото Comedy Pet Photo Awards

#9



Фото Comedy Pet Photo Awards

#10



Фото Comedy Pet Photo Awards

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