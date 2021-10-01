Переможців конкурсу оголосять 24 листопада. А поки ви можете помилуватися чудовими світлинами, що неодмінно підіймуть настрій!
Читайте також Як можна весело та корисно розважити улюбленого кота
Конкурс найкумедніших фото домашніх тварин був створений Полом Джойнсоном-Хіксом та Томом Салламом. Цього року автори найкращих світлин отримають 2000 фунтів стерлінгів (близько 72 тисяч гривень – 24 канал), пакет із подарунками та іменний трофей.
Погодьтеся, цікава пропозиція. Тому ви також можете робити кумедні фото своїх улюбленців та надіслати їх на конкурс наступного року.
#1
Фото Comedy Pet Photo Awards
#2
Фото Comedy Pet Photo Awards
#3
Фото Comedy Pet Photo Awards
#4
Фото Comedy Pet Photo Awards
#5
Фото Comedy Pet Photo Awards
#6
Фото Comedy Pet Photo Awards
#7
Фото Comedy Pet Photo Awards
#8
Фото Comedy Pet Photo Awards
#9
Фото Comedy Pet Photo Awards
#10
Фото Comedy Pet Photo Awards
Вам сподобається Кіт став носієм обручок для своїх власників та перетворився на мем: фото кумедного пухнастика
Дивіться більше чудових конкурсних фото / Фото Comedy Pet Photo Awards