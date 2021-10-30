Кондори здатні до безстатевого розмноження: ці птахи на межі зникнення

Каліфорнійські кондори офіційно вважаються видом, що зникає. Лише нещодавно виявилося, що пташенята кондорів можуть народжуватися завдяки непорочному зачаттю.

Таку незвичну можливість виявили дослідники з Альянсу дикої природи зоопарку Сан-Дієго. Незвичайний випадок вони описали у науковій статті.

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Кондори, які народилися без зачаття

Безстатеве розмноження, або партеногенез, зустрічається у багатьох тварин. До нього здатні медоносні бджоли, ящірки, цвіркуни і навіть акули. У птахів, зокрема і кондорів, він спостерігається нечасто і зазвичай пов'язаний з відсутністю самців.

Дослідники виявили двох самців каліфорнійських кондорів, що вилупилися з незапліднених яєць. Вони не мають генетичної спорідненості ні з ким, крім власних матерів. Однак раніше ці самки вже несли яйця після спарювання із самцями. На момент появи "непорочно зачатих" пташенят вони не мали проблем із доступом до самців.



Кондори виявилися здатними до партеногенезу / Фото з Unsplash

Це перший випадок партеногенезу в умовах, коли самка птаха не мала перешкод для спарювання, зазначають автори роботи. Вони припускають, що подібне може відбуватися і в інших видів, однак залишається непоміченим.

Що відомо про кондорів

У світі ще стільки всього, що можна вивчати чи не щодня. Зокрема, флора та фауна, які багаті на дивовижі. Та навіть домашні улюбленці, яких ми бачимо щодня, вміють дивувати. Особливо, випрошуючи порцію корму Purina®, який не тільки смачний, але й корисний.

Джерело: Вікіпедія