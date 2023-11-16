Так, сімейне вогнище для собаки Симони було змінено після того, як її власники вирішили розлучитися. Чоловік був переконаний, що тварина емоційно страждає через відсутність зустрічей з ним, тому звернувся до суду.

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У Колумбії собаку офіційно визнали донькою пари

2021 року господарі Симони – Джадер Кастано та Ліна Очоа – вирішили розлучитися. Жінка отримала повну опіку над твариною, тим самим відмовляючи чоловікові в будь-яких заздалегідь домовлених візитах для зустрічей та ігор. У результаті собака тижнями чекала на зустріч зі своїм господарем Джадером, але не отримувала їх.

Чоловік був переконаний, що Симона емоційно страждає щоразу через це і сам впав у депресію. Щоб полегшити емоційні страждання собаки та власні, він звернувся до суду, аби отримати можливість проводити з нею час законно.

Так, минулого місяця судді Вищого суду Боготи оголосили, що собака має бути визнана законною донькою та розглядатися як дитина в шлюборозлучному процесі. Це рішення, яке стало першим у Колумбії, постановило, що Симона була членом "багатовидової" сім'ї до розлучення.

Чоловік отримав офіційний дозвіл на зустрічі з собакою / Фото UnSplash

Згідно з рішенням суду, Джадер Кастано має право на регулярні та заплановані зустрічі зі своєю улюбленою собачою компаньйонкою Симоною. На думку суддів, собака переживала стрес після розлучення пари.

Що треба знати тим, хто хоче завести собаку?

У будинках, де з'являються цуценята, сім'ї відчувають значні зміни у своєму житті. Власникам вкрай важливо приділяти своїм пухнастим достатньо часу та уваги.

Отже, важливо знати декілька ключових факторів, перш ніж завести нового члена сім'ї. Кінолог та зоопсихолог Дарина Магалецька розповіла, на що звернути увагу.