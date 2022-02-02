Коли до України прийде весна: бабак Тимко зробив прогноз

У Гайдарах, що на Харківщині, бабак Тимко Третій зробив свій прогноз про те, коли чекати весну в Україні. Як і його батька та діда, гризуна розбудили від зимового сну на біостанції університету Каразіна.

Наукова співробітниця кафедри біології Харківського національного університету імені Каразіна Надія Токарська розшифровувала передбачення Тимка. За її словами, весна прийде за розкладом, але буде досить прохолодною

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За повір’ям, якщо заспаний Тимко побачить свою тінь – зима буде затяжною. У 2021 році бабак свою тінь не побачив, втім весна пришла всередині березня.



Бабак Тимко / Фото Суспільне

Попри те, що Тимко не побачив свою тінь, весна буде досить нестабільною. Каже, що нас очікують температурні коливання,

— повідомила Надія Токарська.

Співорганізаторка заходу Людмила Доля зазначила, що ідея події – привернути увагу до біорізноманіття та збереження українського степу.



Місце зимування бабака / Фото Суспільне

"Можу пояснити, чому бабак такий круглий. Бабак — це тварина, яка живе у степу, живиться травами, зимує у норі. Він такий кругленький і маленький, тому що має набрати жиру, щоб перезимувати. Він такий пухнастий, щоб не бруднився, коли переміщується", – додав науковець Юрій Гамуля.

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Що відомо про День бабака

Вперше цей день почали відзначати у США в 1886 році. Бабак, що жив в горах Пенсільванії, став найпершим офіційним "метеорологом".

Відомо, що схожий спосіб визначення погоди існував і в Стародавньому Римі, але "спілкувалися" люди з їжаком.

Попри випадковість та ненадійність прогнозів бабка, популярність цієї традиції у світі лише зростає.