Добро, дружба й допомога: діти у захваті від цих книжок про собак

Якщо ваша малеча обожнює тварин і хоче дізнаватися історії про песиків, запропонуйте їй якусь із книг цієї добірки. Вони будуть цікавими дітлахам від 3 до 7 років.

Діти із задоволенням будуть слухати історії, які їм читатимуть батьки. А старші дітлахи зуміють прочитати ці прості й добрі казки про собак самостійно.

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У саду сидів мудрець

Аня Хромова



Фото Yakaboo

У цій книзі розповідають про хлопчика Давида та його друга – песика Бублика. Сім'я Давида мешкає в Умані, й одного разу туди приїжджає славетний мудрець Рабі Нахман. Давид мріяв поговорити зі знаменитістю, а пес вирішив йому допомогти як умів – забіг прямісінько у садок до мудреця. Давиду нічого не лишилося, як йти за своїм песиком.

Історія, яку розповіла Жука

Грася Олійко



Фото Yakaboo

Це історія про 2 маленьких бездомних песиків Жуку та Сіріуса. Малюки блукали вулицями взимку й навіть опинилися в лісі. Одного разу собакам пощастило і їх забрала до себе прийомна сім'я. Песики віддячували людям за любов з усіх сил.

Як добре, що є Боб

Метью Морґан



Фото Yakaboo

Хлопчик Макс має чимало різних страхів та тривог. Але коли в дитини з'явився друг – собака Боб, життя почало налагоджуватися. Боб не боїться ні монстрів, ні павуків, ні власної тіні. Безтурботне цуценя допомагає хлопчикові позбутися власних страхів.

Мені не потрібен собака

Таіс Золотковська

Собаки потребують особливої турботи, а також постійної уваги, часу і терпіння. Але всі зусилля неодмінно будуть винагороджені відданою і щирою дружбою. Якісно дбати про свого улюбленця допоможе Purina®



Фото Yakaboo

Хлопчик Максим дуже полюбляв гратися на планшеті, аж раптом йому довелося переїхати з батьками в село. Малому не подобається буквально все. Навіть кудлата собачка Роза, яка дісталася родині разом з будинком, не викликає у нього інтересу. От якби вона була віртуальною, як комп'ютерні ігри…

Але саме Роза допомогла Максиму полюбити природу і реальний світ і зуміла перетворитися із непотрібного песика на справжнього друга.

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Той ще песик

Даніель Пеннак



Фото Yakaboo

Собаці з дивним прізвиськом Песик не пощастило із зовнішністю. Але наполегливий пес зумів вибратися зі звалища, де його покинули і йде шукати свою маленьку власницю. Але й тоді пес не знаходить абсолютного спокою – до тварини іноді ставляться, як до іграшки. У цій книзі піднімають важливу тему відповідальності за своїх улюбленців, яку обов'язково потрібно зрозуміти дітям.