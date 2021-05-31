Добро, дружба й допомога: діти у захваті від цих книжок про собак

Якщо ваша малеча обожнює тварин і хоче дізнаватися історії про песиків, запропонуйте їй якусь із книг цієї добірки. Вони будуть цікавими дітлахам від 3 до 7 років.
Діти із задоволенням будуть слухати історії, які їм читатимуть батьки. А старші дітлахи зуміють прочитати ці прості й добрі казки про собак самостійно.
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У саду сидів мудрець
Аня Хромова
Фото Yakaboo
У цій книзі розповідають про хлопчика Давида та його друга – песика Бублика. Сім'я Давида мешкає в Умані, й одного разу туди приїжджає славетний мудрець Рабі Нахман. Давид мріяв поговорити зі знаменитістю, а пес вирішив йому допомогти як умів – забіг прямісінько у садок до мудреця. Давиду нічого не лишилося, як йти за своїм песиком.
Історія, яку розповіла Жука
Грася Олійко
Фото Yakaboo
Це історія про 2 маленьких бездомних песиків Жуку та Сіріуса. Малюки блукали вулицями взимку й навіть опинилися в лісі. Одного разу собакам пощастило і їх забрала до себе прийомна сім'я. Песики віддячували людям за любов з усіх сил.
Як добре, що є Боб
Метью Морґан
Фото Yakaboo
Хлопчик Макс має чимало різних страхів та тривог. Але коли в дитини з'явився друг – собака Боб, життя почало налагоджуватися. Боб не боїться ні монстрів, ні павуків, ні власної тіні. Безтурботне цуценя допомагає хлопчикові позбутися власних страхів.Собаки потребують особливої турботи, а також постійної уваги, часу і терпіння. Але всі зусилля неодмінно будуть винагороджені відданою і щирою дружбою. Якісно дбати про свого улюбленця допоможе Purina®.
Мені не потрібен собака
Таіс Золотковська
Фото Yakaboo
Хлопчик Максим дуже полюбляв гратися на планшеті, аж раптом йому довелося переїхати з батьками в село. Малому не подобається буквально все. Навіть кудлата собачка Роза, яка дісталася родині разом з будинком, не викликає у нього інтересу. От якби вона була віртуальною, як комп'ютерні ігри…
Але саме Роза допомогла Максиму полюбити природу і реальний світ і зуміла перетворитися із непотрібного песика на справжнього друга.
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Той ще песик
Даніель Пеннак
Фото Yakaboo
Собаці з дивним прізвиськом Песик не пощастило із зовнішністю. Але наполегливий пес зумів вибратися зі звалища, де його покинули і йде шукати свою маленьку власницю. Але й тоді пес не знаходить абсолютного спокою – до тварини іноді ставляться, як до іграшки. У цій книзі піднімають важливу тему відповідальності за своїх улюбленців, яку обов'язково потрібно зрозуміти дітям.