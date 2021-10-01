Кмітливий заєць перестрибнув через беркута і врятувався: епічне відео

В Англії тренованого беркута відпустили політати над полями. Він пригледів собі зайця і намагався його схопити.

Але пухнастий не дав беркуту жодного шансу, майстерно від нього вислизнувши. Його ефектна витівка потрапила на відео, яке рознесли соцмережами.

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Заєць просто перестрибнув через птаха

37-річний Денні Картер тренував свого птаха на відкритих полях у Лінкольнширі. Хижий птах летів над землею, коли помітив дикого зайця. На кадрах видно, як беркут кидається і летить вниз. Проте у цей самий момент заєць просто стрибає вгору і на приблизно метр пролітає вище за птаха.

Як заєць перескочив через беркута: відео з телеграму Life shot

Згодом заєць просто тікає, а птах сконфужено летить до власника. Денні розповів, що неабияк здивувався такому трюку і вирішив поділитися цим моментом в інтернеті.

Я такий радий, що мій орел не дістав його. Заєць показав неабияку майстерність,

– сказав господар птаха.

Кумедний випадок із зайцем на тенісному корті

Зрозуміти поведінку тварин інколи дуже непросто. Та в чому ми впевнені, що з кормом Purina® ви точно зможете вгадати зі смаками свого домашнього улюбленця. Корми бренду збалансовані та містять поживні речовини, а багатий асортимент сподобається навіть чотирилапим гурманам.

Зайчики часто стають героями новин, потрапляючи у курйозні ситуації. Так нещодавно заєць перервав матч українського тенісиста Ілля Марченка.

На другому сеті тваринка вибігла на корт і провела на ньому декілька секунд. Схоже, вухастий вирішив оцінити стан трави. Зайчика намагався піймати суддя змагань – однак намарне, він ракетою втік собі, звідки прийшов. От лише питання, як він опинився на людному корті, – лишається відкритим.