Клишоногі хулігани: 30+ дуже веселих фото ведмедів

20 листопада 2021 , 13:42
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Джерело:

Boredpanda

Не тільки собаки та котики бувають милими й кумедними. Тільки погляньте на цю добірку фотографій з неймовірно курйозними ведмедями.

У природі існує 8 видів ведмедів. Вони дуже різні: можуть важити від 27 до 450 кілограмів. Ці дивовижні тварини часто потрапляють на фото. Пропонуємо підбірку, яка точно підійме настрій.

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Мама-ведмедиця дивиться, чи можна переходити дорогу


Фото Reddit

Ведмідь думає про сенс життя на тлі веселки


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А цей ведмедик відпочиває, як людина


Фото Reddit

Ведмідь-гриллі


Фото Reddit

Сніданок 2 ліпших друзів


Фото Reddit

Тваринки можуть з легкістю розсмішити своїми гримасами чи витівками. Ще більше задоволення – спостерігати за власними домашніми улюбленцями, про яких дбати легко з Purina®. Збалансований корм із поживними речовинами не тільки втамує їхній голод, але й збадьорить. Відтак гарні фото і відео вам гарантовані.

Ведмеді також хочуть купатися


Фото Reddit

Цей клишоногий теж не проти порелаксувати


Фото Reddit

А чи не забагато ведмедів для одного дерева?


Фото Reddit

Ось як ведмідь відреагував на весілля в зоопарку


Фото Reddit

Сам здався поліції


Фото Reddit

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Автор: Аліна Рудченко