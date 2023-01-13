Яблучний сніданок у Київському зоопарку Киян та гостей міста запрошують подивитись на святкове частування. Про це повідомляє пресслужба Київської міської державної адміністрації із посиланням на Київський зоопарк. Зауважте Мертвих птахів помітили на вулицях Чернігова: в чому причина У зоопарку зазначають, що хрусткі соковиті яблука – це одне з найулюбленіших ласощів для копитних.

Всі охочі можуть прийти до зоопарку та подивитись як ласують цими смаколиками найбільші копитні тварини Європи зубри, дуже схожі на них бізони та коні Пржевальського, які є єдиним видом диких коней, що зберігся до наших днів,

— зазначили у Київзоо.

У Київському зоопарку додали, що для кожної тварини підбирають комплексний та збалансований раціон. В умовах війни вони створюють комфортні умови для проживання постійних мешканців та тих, кого було евакуйовано з різних зоопарків та екопарків України.

Зверніть увагу! У Київському зоопарку, як і усі кияни, зіткнулися з проблемою відсутності електроенергії. Втім, там пристосувалися і знайшли вихід – встановили дров'яну піч для приготування їжі під час відключення електроенергії.