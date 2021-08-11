У київському метро втік кіт: як це сталося і хто його ловить

Команда Kyiv Animal Rescue Group 3 дні поспіль намагається зловити кота. Домашній улюбленець вискочив з переноски на станції "Контрактова площа".

Про інцидент повідомила заступниця начальника "Київського метрополітену" Наталія Макогон. Ймовірно, котив втік, бо переносна клітка була погано закрита.

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Поки ви дивитеся сни, ми з чудовою командою Kyiv Animal Rescue Group намагаємося зловити кошеня в глибині підземки, – розповідає представниця метрополітену.



Кота намагаються упіймати / Фото Наталки Макогон

Тварина жахливо злякалася. 2 дні кіт зовсім не з'являвся, його не могли знайти на станції. А на 3-й день котик прийшов.

Однак домашній улюбленець дуже полохливий і не йде до рук. Зловити його поки не вдалося. Поки тваринка бігає станцією.



Кіт перелякався та не йде до рук / Фото Наталки Макогон

Для того, щоб кіт був здоровим і щасливим, він потребує збалансованого харчування. Саме такими є корми Purina®, смак яких задовольнить навіть вибагливого улюбленця.

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Власниця кота хвилюється й вірить, що його вдасться упіймати. Для цього в технічному приміщенні станції встановили спеціальну котячу пастку. Волонтери й працівники метрополітену сподіваються, що котик зголодніє й потрапить туди.