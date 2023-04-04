У Київський зоопарк прийшла весна

Їх вже випустили із зимових вольєрів. Пресслужба КиївЗоо показала, як милі звірі радіють приходу весни.

Дивіться також Навіть не китів: яких диких тварин туристи хотіли б побачити найбільше

Співробітники звіринцю розповідають, що пелікани вже вийшли на свій улюблений ставок. Потроху виходять із теплих барліг ведмеді. Олені, альпаки, верблюди та коні Пржевальського також насолоджуються відкритими вольєрами, радіючи першій зеленій траві. Інші птахи – лебеді, гуси та качки – починають оглядати майбутні місця для своїх гнізд. Важливо прогулюється наш слоник, вдихаючи аромат весняних первоцвітів. Жмуряться на сонечку тигри, рисі, лісові коти та леви. Вовтузяться смішні носухи та єноти,

– повідомили у зоопарку. У звіринці додали, що старий парк зеленіє, сповнений зграями шпаків, дроздів та грайливих білочок.

Як виглядають тварини КиївЗоо після зимівлі / Фото Київського зоопарку

Нейромережа показала, якими бачить тварин в Чорнобилі