Київський зоопарк презентував стрічку про життя під час війни

Звіринець вирішив розповісти детальніше про життя зоопарку у документальній стрічці "КиївЗоо — життя заради майбутнього". У ролику використали реальні кадри, зняті навесні 2022 року, коли Київська область ще була окупована.

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9-хвилинний фільм з'явився на Youtube каналі зоопарку. Співробітники звіринця розповіли, як вони пережили період активних бойових дій поблизу Києва, бої у самій столиці та що робили, щоб заспокоїти звірів.

З першого дня війни співробітники зоопарку заступили на цілодобове чергування, яке триватиме аж до закінчення війни. Витримали 38 днів облоги Києва, перечекали 1 586 повітряних тривог, підсвічували ліхтариками життя мешканців зоопарку майже 900 годин.

Ми надали прихисток 400 новим мешканцям. Це були папуги, змії, крокодили, мавпи, навіть тигри. Потрібно було не тільки врятувати цих тварин, а зробити все, щоб вони адаптувалися і стали частиною нашої родини,

— зазначив директор Київського зоопарку Кирило Трантін.

За його словами, звіринцю вдалося вижити завдяки підтримці громадськості, міської влади та державних органів, друзів за кордоном, які допомагали грошима, продуктами та ліками.

Кадр з фільму "Доброго дня, ми з Зоопарку" / Скриншот з відео

На додачу до місцевих тварин, кияни та жителі регіону привозили до зоопарку своїх тварин, яких вирішили залишити перед від'їздом із міста. Через гучні звуки, вибухи, сирени тварини дуже стресували. Співробітники зоопарку стали службою підтримки для наляканих мешканців.

Водночас за рік повномасштабної війни у зоопарку народилося 300 нових мешканців.

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На Берлінале показали перший трейлер кіноальманаху "Війна очима тварин"

22 лютого на Берлінському кінофестивалі пройшла презентація українського кіноальманаху "Війна очима тварин", у якому в головних ролях звірі. Зокрема, на Берлінале відбувся показ першого трейлеру.

За задумом авторів, кіноальманах складатиметься з 11 новел, головними героями яких стануть тварини: корова, білий кролик, собака, коза, рибки. Події відбуватимуться не тільки в Україні, а й в інших країнах, де опинились українці, рятуючись від повномасштабної війни.