На Берлінале показали перший трейлер кіноальманаху "Війна очима тварин"

Трейлер складається з кадрів трьох перших новел кіноальманаху, зйомка яких завершилася на початку 2023 року. Про це повідомили в кінокомпанії Sota Cinema Group.

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За задумом авторів, кіноальманах складатиметься з 11 новел, головними героями яких стануть тварини: корова, білий кролик, собака, коза, рибки. Події відбуватимуться не тільки в Україні, а й в інших країнах, де опинились українці, рятуючись від повномасштабної війни.

Кіноальманах "Війна очима тварин" фокусує увагу світової спільноти на драматичних подіях в Україні, а також розповість пронизливі історії людей і тварин в умовах війни,

– розповів автор ідеї та продюсер кіноальманаху Олег Кохан.

До команди альманаху увійшли: Олексій Макухін (продюсер SOTA Cinema Group, Україна), Алія Афельт (продюсер, HypnoFilms, Естонія), Олег Кохан (продюсер SOTA Cinema Group, Україна), Володимир Громов (сценарист), Володимир Каменський (режисер, HypnoFilms, Естонія).

На Берлінале показали перший трейлер кіноальманаху "Війна очима тварин" / Фото SOTA Cinema Group​

У трьох перших новелах кіноальманаху мовиться про корову, білого кролика і собаку, який виявився вовком.

Перший трейлер українсько-естонського кіноальманаху "Війна очима тварин": дивіться відео

Героями наступних історій стануть коза, рибки, можливо, й один із найпопулярніших чотирилапих "зірок". Зйомки наступних трьох новел відбудуться на початку весни, а світова прем'єра запланована на кінець 2023 року.

Згодом сюжети, які увійдуть до кіноальманаху, а також інші цікаві історії перетворяться на аудіосеріал та аудіокнигу.