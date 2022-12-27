В Україні розпочали зйомки кіноальманаху "Війна очима тварин"

Тварини бачать все інакше, а інколи саме вони стають нашим порятунком. Тож світові вирішили розповісти про війну в Україні у незвичайний спосіб – покажуть події очима тварин. Так, кінокомпанія SOTA CINEMA GROUP розпочала зйомки кіноальманаху "Війна очима тварин".

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Фільм сфокусує увагу світової спільноти на драматичних подіях в Україні, а також розповість пронизливі історії людей і тварин в умовах війни.

Кадр з фільму "Війна очима тварин" / Фото Sota Cinema Group

Українські і міжнародні режисери працюють над створенням 11 кіноновел про війну в Україні, які засновані на реальних історіях. Кіноальманах вийде в прокат у кінотеатрах Європи та світу.

Нам вкрай потрібні нові креативні проєкти й перемоги на усіх фронтах, щоб увесь світ, який відкриває для себе українців як сильну націю, усвідомив, що ми боронимо спільні цінності, а захист слабких — це справа сильних! Майже всі історії засновані на реальних фактах, і я переконаний, що цей кіноальманах стане потужною зброєю нашої культурної дипломатії,

— зазначив автор ідеї і продюсер Олег Кохан.