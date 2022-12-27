В Україні розпочали зйомки кіноальманаху "Війна очима тварин"
Тварини бачать все інакше, а інколи саме вони стають нашим порятунком. Тож світові вирішили розповісти про війну в Україні у незвичайний спосіб – покажуть події очима тварин. Так, кінокомпанія SOTA CINEMA GROUP розпочала зйомки кіноальманаху "Війна очима тварин".
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Фільм сфокусує увагу світової спільноти на драматичних подіях в Україні, а також розповість пронизливі історії людей і тварин в умовах війни.
Кадр з фільму "Війна очима тварин" / Фото Sota Cinema Group
Українські і міжнародні режисери працюють над створенням 11 кіноновел про війну в Україні, які засновані на реальних історіях. Кіноальманах вийде в прокат у кінотеатрах Європи та світу.
Нам вкрай потрібні нові креативні проєкти й перемоги на усіх фронтах, щоб увесь світ, який відкриває для себе українців як сильну націю, усвідомив, що ми боронимо спільні цінності, а захист слабких — це справа сильних! Майже всі історії засновані на реальних фактах, і я переконаний, що цей кіноальманах стане потужною зброєю нашої культурної дипломатії,
— зазначив автор ідеї і продюсер Олег Кохан.
Зйомки перших двох новел "Синочок" і "Кріль" вже закінчили, третя історія буде зафільмована в кінці грудня 2022 року. Їх головними героями стали хижак, рогата худоба й кріль. На етапі препродакшену ще 5 сюжетів, зйомки яких відбуватимуться як в Україні, так і за її межами, запланована також одна анімаційна новела, решта – на сценарному етапі підготовки.
Кадри із кіноальманаху "Війна очима тварин" / Фото Sota Cinema Group
Акторка Марина Кошкіна, яка знімається у новелі Синочок, говорить, що погляд на війну очима тварин допоможе і світу, і нам самим усвідомити нарешті цінність життя. За її словами, найгостріше це розумієш тоді, коли життя намагаються відібрати.
Прем'єру заплановано у річницю нападу
24 лютого 2023 року у річницю початку повномасштабного вторгнення трейлер та перші три новели кіноальманаху "Війна очима тварин" будуть презентовані світовій кіноспільноті на одному з найавторитетніших кінофорумів світу – Берлінському МКФ. Прем'єра в Україні запланована на другу половину 2023 року.
Згодом, за задумом ініціаторів, сюжети, які увійдуть до кіноальманаху, а також інші цікаві історії перетворяться на аудіосеріал та аудіокнигу.