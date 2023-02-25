Фільми за участю тварин – завжди особливі, адже кожна секунда на екрані захоплює увагу. Що подивитися, аби відчути ці емоції? Pets 24 пропонує вам кілька стрічок, які отримали схвалення від авдиторії.

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"Король повітря"

Це американська спортивна комедія сподобається не лише дітям. Головні герої цього фільму – собака породи золотистий ретривер на кличку Бадді та його маленький друг, 11-річний хлопчик Джош.

Кінострічка розділена на декілька частин, тож насолодитися дружбою між хлопчиком та собакою у вас вийде сповна. У фільмі Бадді легко виконує всі вказівки господаря. Та це наштовхне на думку, скільки праці та зусиль кінологів вкладено у постановку цих неймовірних сцен.

"Король повітря": дивіться трейлер



"Звільніть Віллі"

Сімейний пригодницький фільм про неймовірну дружбу косатки та хлопчика Джессі. У стрічці яскраво продемонстровано жорстоке поводження з тваринами заради вигоди та шоу. Маленький шибеник Джессі за будь-яку ціну бажав врятувати великого кита, адже розумів, що утримування дикої тварини в неволі може призвести до її загибелі.

"Звільніть Віллі": дивіться трейлер

"Білий полон"

Захопливий пригодницький фільм, в основу якого закладено реальні події.

Сюжет стрічки розгортається на території Антарктиди. Через погодні умови експедицію на собачих упряжках довелось перервати: людей евакуювали, а тварин залишили. Вісім собак їздової породи впродовж шести місяців боролись за своє існування, вірно чекаючи свого господаря. Фільм тримає у напрузі до останньої хвилини.

"Білий полон": дивіться трейлер

"Пригоди Мії та білого лева"

Молодіжна драма про чудову та віддану дружбу між дівчинкою Мією та левеням на прізвисько Чарлі. Після переїзду з шумного міста в Південну Африку Мія зіштовхнулася з життям на фермі. Саме тут вона зустріла біле левеня, і між людиною та хижаком зав’язалася міцна дружба.

Минав час і маленьке левеня в очах батьків перетворилось на загрозу для їхньої доньки. Дізнавшись, що їх хочуть розлучити, Мія приймає рішення врятувати Чарлі від продажу іншим господарям.

"Пригоди Мії та білого лева": дивіться трейлер

"Тоґо"

Ще одна чудесна пригодницька драма, знята на основі реальних подій. Зазвичай ми чуємо про героїчний подвиг собаки Балто, який врятував місто від епідемії дифтерії, та ніхто навіть не здогадується, хто був справжнім героєм.

У цій кінострічці розповідається про відданість та відвагу собаки на кличку Тоґо: саме він здолав 420 кілометрів у ході Великої гонки милосердя. Господар собаки Леонард Сеппала не покладав великих надій на Тоґо, та своєю впертістю та наполегливістю він виборов право очолювати упряжку, якою герой вирушив у найскладнішу подорож у своєму житті. Самопожертва та відданість собаки зворушує до сліз, а сюжет захоплює впродовж всього перегляду.

"Тоґо": дивіться трейлер

Автор: студентка ЛНУ імені Івана Франка Болюх Діана