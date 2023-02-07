На Київщині врятували качок, які потрапили у крижану пастку

До ДСНС надійшло повідомлення про те, що на місцевому ставку, де мешкають водоплавні птахи, потрібна допомога рятувальників. Про це повідомило Головне управління ДСНС України у Київській області.

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На місці рятувальники побачили скуте льодом помешкання качок – їхні домівки практично "пішли" під воду. Це не давало водоплавним птахам можливості забезпечувати власну життєдіяльність.

Ці обставини становили загрозу життю "потерпілим". Тому фахівці Служби порятунку вирізали ополонки і звільнили пернатих, які потрапили у пастку,

– розповіли у ДСНС.