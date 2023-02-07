На Київщині врятували качок, які потрапили у крижану пастку
До ДСНС надійшло повідомлення про те, що на місцевому ставку, де мешкають водоплавні птахи, потрібна допомога рятувальників. Про це повідомило Головне управління ДСНС України у Київській області.
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На місці рятувальники побачили скуте льодом помешкання качок – їхні домівки практично "пішли" під воду. Це не давало водоплавним птахам можливості забезпечувати власну життєдіяльність.
Ці обставини становили загрозу життю "потерпілим". Тому фахівці Служби порятунку вирізали ополонки і звільнили пернатих, які потрапили у пастку,
– розповіли у ДСНС.
Рятувальники звільнили пернатих з крижаної пастки / Фото ДСНС Київщини
На Київщині врятували качок, які потрапили у крижану пастку / Фото ДСНС Київщини
На Київщині з водойми врятували поранене оленятко
Раніше у селі Бовкун Білоцерківського району Київщини рятувальники допомогли вибратися з озера пораненому оленятку. Ймовірно, воно тікало від лісових хижаків, але знесилившись впало на кризі посеред місцевої водойми.
За допомогою мотузки, драбини-палиці та рятувального круга рятувальники витягли знесилену тварину на берег, зігріли, замотавши в ковдру, та не гаючи часу відвезли до ветеринарної клініки, де передали лікарям для надання допомоги.