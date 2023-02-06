На Львівщині помітили велику кількість вовків

Сіроманці наближаються до людей через брак їжі. Про це попередили працівники Національного природного парку "Бойківщина", що у Турківському районі. Читайте також У Чорнобилі помітили червонокнижного звіра: зимові кадри

Вовки ходять як по одному, так і зграями. У НПП зазначають, що через брак їжі сіроманці можуть все ближче спускатися до людських осель.

Працівники НПП попередили, що найчастіше причиною нападу вовка на людину стає інфікування на сказ.

Але більшість випадків нападу вовка на людину є результатом їх захворювання сказом, яке вони можуть підхопити від інфікованих лисиць,

– йдеться у повідомленні.

У НПП "Бойківщина" назвали декілька цікавих фактів про цих хижаків:

вовки здатні відчути запах на відстані півтора кілометра, адже у цих звірів є здатність розрізняти 200 мільйонів запахів (тоді як людина розрізняє всього 50 мільйонів);

вовк може бігти зі швидкістю 65 кілометрів за годину і стрибати у висоту до 5 метрів, а його розумові здібності кращі ніж у собаки;

найбільша вовча зграя може складатися з 40 особин;

один голодний вовк за раз може з'їсти 10 кілограмів м'яса.

Сліди вовків, яких помітили на Львівщині / Фото НПП "Бойківщина"​

Що робити, якщо зустрівся з вовком

Пам'ятайте найголовніше: хижаки в більшості випадків бояться людини. Емоційний стан людини при зустрічі з хижаком, виражається в основному в трьох формах: людина тікає, кричить, або що більше неприпустимо, стріляє у звіра.



Побачивши, що біжить людина, у звіра може виникнути рефлекс переслідування, який сильніший за страх перед людиною. Тому, якщо ви все ж зустрілися з вовком, дотримуйтеся наступного:

не намагайтеся від нього втекти, це марно. Не дивіться в очі вовку і не кричіть, він сприймає це як загрозу або виклик;

обережно ступайте назад, стоячи обличчям до звіра. Постарайтеся забратися на найближче дерево – це найкращий вихід при зустрічі з вовком, бо він не зможе там вас дістати – і чекайте, коли тварина піде на достатню відстань. Проте тут існує небезпека, що звір буде "скликати" під це дерево свою зграю.

це найкращий вихід при зустрічі з вовком, бо він не зможе там вас дістати – і чекайте, коли тварина піде на достатню відстань. Проте тут існує небезпека, що звір буде "скликати" під це дерево свою зграю. якщо звір все ж нападає на вас, виставте вперед руку (бажано встигнути обмотати її курткою або светром) для того, щоб вовк у неї вчепився, а іншою рукою завдати удару в ніс або очі – це найбільш чутливі місця на тілі хижака.

Сподіваємось, що ці поради вам ніколи не будуть потрібні, але все ж знати про них варто!