Так, у понеділок, 23 жовтня, у під'їзді житлового будинку у Святошинському районі Києва виявили несподіваного гостя. Про це повідомили у Центрі захисту тварин.

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У Києві в під'їзді будинку блукала лисиця

Після того як руду помітили у під'їзді будинку, оперативно були викликані фахівці, щоб надати допомогу та забезпечити безпеку невловній істоті.

Сьогодні в місті Києві, на бульварі Академіка Вернадського, 73, командою "Зоодопомога" було відловлено лисицю,

– йдеться в повідомлені.

Зоозахисники повідомили, що хижу тварину передали до державної лікарні ветеринарної медицини. Обставини перебування тварини наразі залишаються нез'ясованими.

У Києві в під'їзді житлового будинку блукала лисиця / Фото з фейсбуку Центру захисту тварин

З-під завалів у Запоріжжі врятували кота

Російські окупанти 18 жовтня вдарили по житловій багатоповерхівці у Запоріжжі. Серед загиблих – Даниїл та Діана Коваленко. Коли ДСНС розбирали завали, українців зворушили кадри порятунку кота подружжя – Бені.

Беня пережив ракетний удар у глибокій старості. У кота вже немає зубів. Наразі пухнастиком опікуються ветеринари.