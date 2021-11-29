У Києві будують Центр захисту тварин: що передбачено в проєкті

У Дарницькому районі міста Києва триває будівництво муніципального Центру захисту тварин. Про це повідомили в Київській міській державній адміністрації.

З бюджету міста у 2021 році на будівельно-монтажні роботи передбачили 27,5 мільйона гривень. Про це повідомив заступник голови КМДА з питань здійснення самоврядних повноважень Олексій Кулеба.

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Крім того, зазначив, що три поверхи ветеринарної клініки та перший поверх карантинного блоку – планують завершити вже до кінця 2021 року.

Муніципальний центр надзвичайно потрібен у Києві. Столиця – центр України, і ми маємо бути взірцем гуманного поводження із тваринами. У сучасній клініці отримати комплексну допомогу зможуть як безпритульні, так і власницькі тварини,

– повідомив Олексій Кулеба.

"Важливо, щоб будівництво не зупинялось. Місто зробить все можливе, аби фінансування на наступний рік, а це орієнтовно 35 мільйонів гривень, було виділено з бюджету столиці вчасно", – додав Олексій Кулеба.

Дивіться фото: як триває будівництво

Що відомо про проєкт

У муніципальному Центрі захисту тварин передбачено будівництво 4-х поверхової веткліники із найновітнішим устаткуванням і лабораторіями. Там одночасно зможуть отримати допомогу 55 котів та 108 собак.

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При лікарні буде діяти карантинний блок на 3 поверхи для тимчасового утримання домашніх тварин. Площа приміщень дозволяє одночасно розмістити до 100 котів і собак.

Планується також створення центру адопції для безпритульних тварин та окремих притулків для котів і собак. А значна територія центру дозволить облаштувати просторі вольєри для понад півтисячі безпритульних собак.

Щоб улюбленці залишалися здоровими сьогодні й завтра, їм потрібно забезпечити 100% поживних речовин. Purina® робить продукти, які подобаються котам, водночас забезпечуючи харчування, яке сприяє їхньому здоров'ю та благополуччю.

Дивіться відео з будівництва Центру захисту тварин: