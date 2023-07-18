"Серйозна загроза для життя": що категорично не можна робити з тваринами у спеку

Останнім часом температурні стовпчики в Україні сягають позначок вище 30 градусів. У таку спеку варто піклуватися про свій стан, менше перебувати на сонці та пити багато води.

Так само потрібно турбуватися й про своїх домашніх улюбленців. Яка небезпечна звичка господарів може призвести до смерті тварини – далі у матеріалі!

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Киян закликають не залишати тварин у спеку в автівці

У спекотну погоду тварини можуть постраждати, якщо залишити їх в автомобілі на деякий час. Ветеринари поділилися, до яких наслідків це може призвести, і як врятувати свого улюбленця у випадку помилки.

Ветеринари закликали киян і жителів інших регіонів України не залишати тварин у спеку замкненими в автомобілі. Річ у тім, що температура в салоні авто вже за пів години стає приблизно на 20°C вищою за навколишнє середовище.

На жаль, досі багато хто вважає, що нічого не трапиться з твариною, якщо залишити її на кілька хвилин у зачиненій автівці. Проте салон автомобіля, який стоїть під сонцем, вже за пів години нагріється до температури, що на 20 градусів вища за температуру навколишнього середовища

— каже в.о. директорки КП КМЛВМ Наталія Мазур.

Вона зазначає, що якщо на вулиці +30°C, то в зачиненій автівці може бути й +50°C. У таких умовах тварина дуже швидко перегрівається, тому є реальна небезпека для її життя. Ветеринари щороку отримують багато звернень саме через перегрівання тварин в автомобілях.

На відміну від людей собаки та кішки не пітніють з метою терморегуляції. Потовиділення в них відбувається на ділянках, які не вкриті шерстю. Цього недостатньо, щоб регулювати температуру тіла.

Киян закликають не залишати тварин у спеку в авто / Фото UnSplash

Навіть наполовину відчинене вікно в автомобілі не допоможе захистити тварину від перегріву. Щоб тварина почувалася комфортно в автомобілі, необхідно забезпечити достатню вентиляцію салону та налаштувати кондиціонер на комфортну температуру.

Як врятувати тварину у випадку перегріву:

Перенесіть тварину в прохолодне місце. Переконайтеся, що там достатньо повітря. Змочіть живіт, подушечки лап і вушні раковини вихованця прохолодною водою. Зверніться до ветеринара, щоб надати вихованцеві необхідну допомогу.

Адреси муніципальних клінік КП "Київська міська лікарня ветеринарної медицини":