Він унікальний: в китів є власний алфавіт

До 1960-х років було невідомо, чи видають кити взагалі якісь звуки. Але 60 років тому вчені виявили "пісні" китів. І з того моменту й до сьогодні вони намагаються розшифрувати їхній текст.

В той час як горбаті кити відомі своїми моторошними мелодіями, кашалоти спілкуються за допомогою серії клацань, що нагадують азбуку Морзе та скрип дверей. Науковий журналіст Карл Зіммер заглибився у можливість використання цими китами складної мови для спілкування.

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У китів є власний алфавіт

За словами Зіммера, раніше люди насправді не знали, що кити взагалі видають якісь звуки.

Насправді ми на нього натрапили випадково. Американські військові розробляли складні мікрофони для розміщення під водою. Хотіли послухати російські підводні човни... Але на Бермудах був інженер, і він почав чути якісь дивні речі. І він задумався, можливо, чи справді він слухає китів,

– розповідає вчений.

Він підкреслює, що кити дійсно використовують повноцінну мову. Про що вони говорять – невідомо.

Зіммер нагадує, що кашалоти – соціальні тварини, які мають стосунки довжиною в десятиліття, і вони живуть групами, які складаються з тисяч китів.



У китів є власний алфавіт / Фото Unsplash

Крім того, науковець додає, що передача звуків через воду – це зовсім інша річ, ніж через повітря, як це роблять люди. Кашалот може спілкуватися з китом поруч із ним за кілька ярдів, але і може спілкуватися з китами за сотні миль.

Він припускає, що завдяки технології штучного інтелекту люди зможуть транскрибувати "мову" китів у текст і, можливо, відкриють "більше фонетичних літер у цьому алфавіті".

Полярники показали зустріч з групою косаток і горбатих китів

Українські полярники станції "Академік Вернадський" розповіли, що під час одного з нещодавніх виходів в океан мали неймовірну зустріч. Зокрема, їхній човен оточили представники двох різних видів китоподібних. Мовиться про косаток і горбанів.

Біолог 29-ї УАЕ Світозар Давиденко розповів, що одна група складалася з традиційних для цього району горбатих китів. В ній було до 8 дорослих тварин. Вони виглядали з води, ляскали плавцями та виявляли інші форми комунікації. Зустріти їх велика удача.