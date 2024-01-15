Горбаті кити створили спіраль Фібоначчі в океані: фотограф показав унікальний момент
Джерело:інстаграм @pietvandenbemd
Полярний фотограф Піт ван ден Бемд показав неймовірне відео з дрона в океані за участі китів. Мовиться про візерунок дуже схожий на спіраль Фібоначчі.
Це відома математична модель, яка часто зустрічається у природі. Пропонуємо подивитися вам на цей момент.
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Кити створили спіраль Фібоначчі в океані
Виявилося, що цей візерунок з'явився в антарктичних водах завдяки горбатим китам.
Під час зйомки тварини полювали, використовуючи так звану техніку годування бульбашковою сіткою – кити пірнають під свою здобич, а потім випускають потік бульбашок зі своїх отворів, щоб захопити рибу ближче до поверхні води.
Горбаті кити створили спіраль Фібоначчі в океані / Скриншот з відео
Коли здобич потрапляє до пастки, кити широко відкривають рота і починають ковтати, зазвичай атакуючи вушко спіралі.
Виконання такої техніки можливе лише за ретельної співпраці двох або більше китів. Таке явище вкотре демонструє, що кити — надзвичайно розумні створіння.
Ідеально виконана форма спіралі Фібоначчі зробила це неймовірним. Я цей момент ніколи не забуду,
— сказав фотограф.
Який це має вигляд: відео з дрона
На кадрах ван ден Бемда бульбашкова сітка збігається з ідеальною спіраллю Фібоначчі, також відомою як золота спіраль. У геометрії це спіраль, яка зростає на коефіцієнт φ, відомий як золотий перетин – на кожну чверть оберту, що утворює спіраль.
Акула вперше заново відростила спинний плавник
Величезний простір океану, який становить понад 70% поверхні планети, є середовищем існування для безлічі морських видів. Однак, ці морські істоти стикаються з численними небезпеками, які створюють значний ризик пошкодження їхніх ділянок тіла. Так, у новому дослідженні вчені виявили, що деякі мешканці підводного світу володіють "суперсилою", якої раніше вчені не помічали. Зокрема, у шовковистих акул уперше помітили випадок регенерації плавників після трагічної події.
У новому дослідженні підводному фотографу і дайверу вдалося зробити дивовижні знімки шовковистої акули з травмованим спинним плавцем. Зазначимо, що акула була дорослим самцем, а фотографії були додатково вивчені морським біологом Челсі Блек, яка згодом і стала автором нового дослідження.
Вчені змогли ідентифікувати самця шовкової акули, присвоївши йому окрему мітку з унікальним номером. Примітно, що порівнявши фотографії, зроблені з різницею в рік, вчені зробили відкриття: спинний плавник акули пройшов повну регенерацію.