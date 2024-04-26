Панди напали на працівницю китайського зоопарку Чунцін на очах у здивованих відвідувачів. Жінці вдалося дивом вирватися з їхніх лап.

В зоопарку стався шокуючий інцидент, коли на жінку напали тварини, причому одна панда, здається, вкусила її за шию. Свідки повідомили, що панди накинулися на доглядача зоопарку, а деякі з них стверджували, що працівниця "виглядала недосвідченою".

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Злісні панди напали на доглядачку зоопарку

На оприлюднених кадрах дві панди вибігли зі свого вольєру до доглядача, коли та принесла їм їжу. Ситуація швидко загострилася, коли одна з панд вкусила її за щиколотки, а інша повалила на землю. Потім тварини почали накидатися на неї з лапами, а одна з них навіть вкусила її за шию.

Панди напали на доглядачку зоопарку / Фото Jam Press Vid

В результаті шокуючого повороту подій одній панді вдалося втекти з вольєра, що спричинило хаос у зоопарку. Наглядачка залишилася з розірваною сорочкою та подряпинами на плечі. Попри хаос, вона змогла сісти, в той час, як інша тварина продовжувала гризти її поперек на очах у натовпу переляканих глядачів.

Це відбулося тому, що доглядачка зоопарку виглядає недосвідченою. Вона повинна була втекти, але замість цього намагалася їх зупинити,

– пояснив один із місцевих мешканців.

Двоє працівників тікали через вольєр, коли молода панда погналася за ними. На щастя, працівниця зоопарку отримала лише незначні травми після нападу.

Панди напали на доглядачку зоопарку / Фото Jam Press Vid

Армійські коні втекли в центрі Лондона

Британська армія спіймала кількох коней, після того, як вони вирвалися на волю з престижної кавалерійської частини й розбіглися Лондоном. Тварини кинулися врозтіч і скинули своїх вершників. Кілька людей, зокрема один солдат, і коней наразі проходять лікування у зв'язку з травмами, отриманими під час інциденту.

П'ятьох коней, зокрема одного в крові, помітили в інших районах Лондона, включно з Тауерським мостом і Стрендом. У соцмережах одразу з'явилися приголомшливі кадри, на яких видно, як двоє коней – один з них, очевидно, весь у крові – біжать по Олдвічу в центрі Лондона.