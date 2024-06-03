Чоловік врятував осиротілих кошенят, годуючи їх за допомогою "штучної мами": що він вигадав

33-річний Бай Ін з містечка Нінбо, що в Китаї, знайшов у своєму домашньому сховищі осиротілих кошенят. Щоб врятувати малюкам життя, винахідливий чоловік змайстрував спеціальний пристрій для годування.

Мовиться про інноваційний молоковідсмоктувач. Бай Ін сподівається, що таким чином виводок вдасться врятувати.

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Китаєць змайстрував для кошенят "штучну матір"

Китаєць помітив раптове зникнення матері-кішки після того, як протягом двох днів уважно спостерігав за її виводком. Вирішивши допомогти безпорадним кошенятам, він взяв на себе обов'язок забезпечити їм необхідний догляд.

Спочатку він годував їх за допомогою шприців, але швидко пристосувався до нового методу, коли кошенятам стало важко пити молоко.



Китаєць вигадав інноваційний молоковідсмоктувач / Фото Metro

У нещодавньому відео в Інтернеті чоловік продемонстрував унікальний пристрій, який він створив за допомогою звичайної м'якої іграшки, повітряних кульок, шприців та шкіряних ремінців.

Чоловік, якого назвали Баєм, продемонстрував, як пристрій дозволяє кошенятам їсти самостійно, прикріпивши повітряні кульки до шприців і "шлунку" іграшки.



Бай Ін змайстрував спеціальний пристрій для годування кошенят / Фото Metro

Як не дивно, нетрадиційне рішення виявилося успішним: кошенята почали звикати до своєї "штучної матері". Чоловік налаштований оптимістично і сподівається, що цей метод врешті-решт врятує приплід.

У прикордонників пухнасте поповнення

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У них, як і людей вирує навіть під час війни, й поповнення це дуже радісна новина, особливо сьогодні. Матусею стала бельгійська вівчарка Баріна – вона народила 10 цуценят.