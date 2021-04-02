Кіт-вампір: генетична мутація зробила його знаменитим – фото та відео

Кіт на прізвисько Сабер виглядає, як справжній вампір. Попри це він має товариський та ласкавий характер.

Тварини, що не схожі інших, викликають в людей діаметрально протилежні емоції. Деякі пухнастики з неординарною зовнішністю роками чекають на своїх власників у притулку, а інші стають зірками мережі.

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Сабер – сіамський кіт. Користувачі тіктоку охрестили тварину сумішшю Дракули, моржа та мамонта. Усе через його величезні зуби, що виступають над верхньою щелепою.



Незважаючи на "лякаючу" зовнішність, Сабер – дуже милий та добрий кіт / Скриншот тіктоку wytchylynx

Такі зуби тварина отримала внаслідок генетичної мутації. Окрім зубів, Сабер може похвалитися дуже гучним та сильним голосом.

Хазяйка кота побачила його в притулку для тварин. Дівчина сфотографувала хвостатого й опублікувала фото в соціальних мережах в надії знайти господарів малюку. Однак протягом тижня ніхто не зацікавився незвичним котиком. Тоді вона прийняла рішення забрати його собі.

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Хазяйка Сабера забрала його з притулку / Скриншот тіктоку wytchylynx

Власниця квартири, яку винаймала рятівниця Сабера, була проти котів. Однак із нею вдалося домовитися і кіт знайшов свій дім. Він виявився дуже слухняним і поступливим.

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Зараз кіт проходить лікування від лімфоми / Скриншот тіктоку wytchylynx

Котику-вампіру вже 13 років. Нещодавно у Сабера діагностували лімфому й зараз він проходить складне лікування. Хвороба то відступає, то з'являється знову, але хазяйка Сабера вірить, що котик одужає.

Дізнайтеся, як виглядає кіт із зовнішністю вампіра: