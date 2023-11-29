Це схоже на різдвяне диво: кіт повернувся додому через 11 років після зникнення

Напередодні Різдва стаються воістину дивовижні речі. Наприклад, в Британії сім'я повернула собі свого котика Тобі, який був зниклий з 2012 року.

Повернути кота додому допоміг вшитий у нього мікрочип. Розповідаємо дивовижну історію порятунку кота Тобі.

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Кіт Тобі несподівано повернувся додому через 11 років

Власники домашнього улюбленця, сім'я Алланів з Великої Британії, забрали його зі служби захисту котів Cats Protection, куди його доправила жителька містечка Бедфорд.

Це схоже на різдвяне диво. Я спочатку була в шоку й не могла у це повірити. Коли Тобі зник, ми припустили, що сталося найгірше. Він зовсім не змінився за весь цей час,

– розповідає 52-річна Джастін Аллан.

Жінка зізнається, що у 14-річного Тобі був особливий зв'язок з її молодшим сином Чарлі, якому зараз 23 роки.

Кіт Тобі з Британії повернувся додому / Фото The Allan family

За її словами, ключову роль у поверненні кота додому зіграв вшитий у нього мікрочип з усією необхідною інформацією.

І хоча за ці роки сімейство Алланів змінило адресу проживання, втім, номер телефону залишився той самий. Тому, коли британська служба захисту котів Cats Protection повідомила цю новину, господарі радісно відреагували на повернення пухнастого після стількох років розлуки.

Кіт повернувся додому через 11 років після зникнення / Фото The Allan family

До речі, з червня 2024 року чипування домашніх тварин стане обов'язковим в Англії. Порушникам загрожує штраф у розмірі 500 фунтів стерлінгів (близько 23 000 гривень).

Черепаху 3 роки вважали зниклою, а вона проповзла 8 кілометрів

У США помічники шерифа в штаті Флорида успішно "затримали" бродячу африканську черепаху. Виявилося, що ця рептилія насправді втекла зі свого будинку ще 3 з половиною роки тому.

Співробітники правоохоронних органів зустріли рептилію, яка петляла вулицями міста. Швидко вдавшись до заходів, поліцейські транспортували істоту до притулку для тварин.

Виявилося, що рептилія, яка була на волі останні три з половиною роки, насправді втекла зі свого будинку. На диво, істота зуміла подолати відстань приблизно у 8 кілометрів за час перебування в дикій природі. Знайдену черепаху повернули здивованим і вдячним господарям.