Одного разу Ольга та її чоловік вирушили на прогулянку в парк Флориди, де зустріли безпритульного півня. Згодом пара стала його господарями. Як півень провернув хитрий план свого порятунку, розповідаємо далі!

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Бездомний птах сам заскочив у машину, щоб врятуватися

Побачивши його вперше, подружжя подумало, що птах комусь належить. Але, коли вони повернулися через тиждень, півень усе ще гуляв на гордій самоті, проте по ньому було видно, що він щось задумав.

Так, півень таємничим чином заскочив у вантажівку пари, спонукавши їх повірити, що це було послання згори – вони повинні подбати про цього півня. Хоча точна поява півня в парку залишається загадкою для Ольги та її чоловіка, очевидно, що птах зіткнувся б зі значними труднощами в диких умовах величезного парку.

Подружжя облаштувало найбільший курник для півня Кайла, але виявилося, що він хотів жити всередині разом зі своїми рятівниками. Птаху одразу припало до смаку життя у квартирі.

Тепер півень живе у квартирі / Скриншот з відео

Кайл займався йогою зі своєю господинею, роздивлявся себе в дзеркало та просто дуркував. Однак, це була не єдина забаганка птаха. Кукурікання півня були настільки голосними, що господарі подумали про потребу "пташиної родини". Тож вони принесли додому кілька курчат.

Це виявилося найкращим рішенням, яке вони могли прийняти. І це відкрило для Кайла абсолютно нове життя. Півень навіть закохався в одну курочку, на ім'я Гарбуз. Тепер він робить усе, що в його силах, щоб їй було комфортно.

Життя Кайла і його родини: дивіться відео

Ольга каже, що Кайл не єдиний, на кого вплинув його порятунок. Він відкрив новий світ і для неї теж. І в цьому немає нічого дивного, адже доброта і співчуття відкривають наші серця!

В Австралії жінку вбив домашній півень

Втім, бувають і агресивні птахи. Так, жителька Південної Австралії померла після того, як її клюнув домашній півень. Прикрий випадок стався, коли жінка виконувала звичайну роботу — збирала яйця в курнику свого саду.

Під час сутички "агресивний" півень завдав смертельного удару, коли дзьобом проткнув варикозне розширення вен. Це спричинило рясну кровотечу, а в результаті – смерть.