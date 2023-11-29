Вернуть кота домой помог вшитый у него микрочип. Рассказываем удивительную историю спасения кота Тоби.

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Кот Тоби неожиданно вернулся домой спустя 11 лет

Владельцы домашнего любимца, семья Алланов из Великобритании, забрали его из службы защиты кошек Cats Protection, куда его доставила жительница городка Бедфорд.

Это похоже на рождественское чудо. Я поначалу была в шоке и не могла в это поверить. Когда Тоби исчез, мы предположили, что произошло хуже всего. Он совсем не изменился за все это время,

– рассказывает 52-летняя Джастин Аллан.

Женщина признается, что у 14-летнего Тоби была особая связь с ее младшим сыном Чарли, которому сейчас 23 года.

Кот Тоби из Британии вернулся домой / Фото The Allan family

По ее словам, ключевую роль в возвращении кота домой сыграл вшитый у него микрочип со всей необходимой информацией.

И хотя за эти годы семейство Алланов изменило адрес проживания, впрочем, номер телефона остался прежним. Поэтому когда британская служба защиты кошек Cats Protection сообщила эту новость, хозяева радостно отреагировали на возвращение пушистого после стольких лет разлуки.

Кот вернулся домой спустя 11 лет после исчезновения / Фото The Allan family

Кстати, с июня 2024 года чипирование домашних животных станет обязательным в Англии. Нарушителям грозит штраф в размере 500 фунтов стерлингов (около 23 000 гривен).

Черепаху 3 года считали пропавшей, а она проползла 8 километров

В США помощники шерифа в штате Флорида успешно "задержали" бродячую африканскую черепаху. Оказалось, что эта рептилия действительно сбежала из своего дома еще 3 с половиной года назад.

Сотрудники правоохранительных органов встретили рептилию, петлявшую по улицам города. Быстро прибегнув к мерам, полицейские транспортировали существо в приют для животных.

Оказалось, что рептилия, которая была на свободе последние три с половиной года, действительно сбежала из своего дома. Удивительно, существо сумело преодолеть расстояние примерно в 8 километров за время пребывания в дикой природе. Найденную черепаху вернули изумленным и благодарным хозяевам.