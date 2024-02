Кіт Степан заявив, що з ним все добре – виїхав з Харкова: блогер на шляху до Європи

Нещодавно українці були занепокоєні через раптове "зникнення" кота-блогера Степана з Харкова. Він та його власниця декілька днів не виходили на зв'язок, а у деяких користувачів взагалі були припущення, що пухнастого викрали.

На щастя, з блогером Степаном та його дружиною Стефанією все гаразд. Вони просто виїхали до Європи. Про це блогер-мільйонник повідомив у сторіз на сторінці в Instagram.

Кіт Степан виїхав з Харкова

Пухнастий блогер виїхав із Харкова, який від кінця грудня 2023 року чи не щодня потерпає від російських обстрілів. У подорож Степан вирушив разом із коханою кішкою Стефанією та їх власницею.

Дорогі друзі! Ми у безпеці та зараз перебуваємо на шляху до Європи,

– йдеться в описі до сторіз.

Кіт Степан та Стефанія виїхала з Харкова до Європи / Фото з Іnstagram @loveyoustepan

Яку країну Європи та місто обрав харківський кіт, наразі невідомо.

Що сталося?

Минулого тижня з'явилася досить дивна інформація про кота Степана та його дружини Стефанії. У мережі публікують повідомлення, що котяча пара зникла з ветеринарної клініки, де вони проходили лікування, після російських обстрілів.

Коментатори повідомляють, що власниця котів не виходить на зв'язок, що посилює занепокоєння з приводу їхнього раптового зникнення. До цього на сторінці з'явився ще й допис із його фотографією поруч із табличкою, на якій написано: "I need your help", який згодом був видалений.

Намагаючись зібрати інформацію, одне із ЗМІ хотіло зв'язатися з власницею котячих компаньйонів. Її телефон поза зоною доступу, а у соціальних мережах вона теж не відповіла.

На щастя, зараз вже стало відомо точно – котів не викрали. Можливо, згодом власниця прокоментує цю ситуацію, нам залишається чекати й радіти, що з улюбленцем України все добре!