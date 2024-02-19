Кот Степан заявил, что с ним все хорошо - уехал из Харькова: блогер на пути в Европу

Недавно украинцы были обеспокоены из-за внезапного "исчезновения" кота-блогера Степана из Харькова. Он и его владелица несколько дней не выходили на связь, а у некоторых пользователей вообще были предположения, что пушистого похитили.

К счастью, с блогером Степаном и его женой Стефанией все в порядке. Они просто уехали в Европу. Об этом блогер-миллионник сообщил в сториз на странице в Instagram.

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Кот Степан выехал из Харькова

Пушистый блогер выехал из Харькова, который с конца декабря 2023 года едва ли не ежедневно страдает от российских обстрелов. В путешествие Степан отправился вместе с любимой кошкой Стефанией и их владелицей.

Дорогие друзья! Мы в безопасности и сейчас находимся на пути в Европу,

– говорится в описании к сториз.

Кот Степан и Стефания выехала из Харькова в Европу / Фото из Іnstagram @loveyoustepan

Какую страну Европы и город выбрал харьковский кот, пока неизвестно.

Что произошло?

На прошлой неделе появилась довольно странная информация о коте Степане и его жене Стефании. В сети публикуют сообщения, что кошачья пара исчезла из ветеринарной клиники, где они проходили лечение, после российских обстрелов.

Комментаторы сообщают, что владелица котов не выходит на связь, что усиливает беспокойство по поводу их внезапного исчезновения. До этого на странице появилось еще и сообщение с его фотографией рядом с табличкой, на которой написано: "Мне нужна ваша помощь" – впоследствии его удалили.

Пытаясь собрать информацию, одно из СМИ хотело связаться с владелицей кошачьих компаньонов. Ее телефон вне зоны доступа, а в социальных сетях она тоже не ответила.

К счастью, сейчас уже стало известно точно – котов не похитили. Возможно, впоследствии владелица прокомментирует эту ситуацию, нам остается ждать и радоваться, что с любимцем Украины все хорошо!