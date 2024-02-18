У ДСНС поділилися щемливим відео порятунку хвостатого улюбленця. Власниця тваринки після російської атаки також лишилася живою.

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Порятунок чотирилапого

Ввечері 17 лютого окупанти обстріляли Краматорськ ракетами. Росіяни поцілили ракетами у промзону та приватний сектор. Окупанти зруйнували 2 будинки, пошкодили ще 23.

Рятувальники оперативно прибули на місце удару та почали ліквідовувати наслідки. У ДСНС розповіли, що їм вдалося витягнути з-під завалів зруйнованого приватного будинку маленького котика.

Рятувальники витягнули котика з-під завалів / ДСНС

Наша психологиня допомогла заспокоїтись власниці чотирилапого, а також приділила увагу переляканому пухнастику,

– зазначили у ДСНС.

Рятувальники витягнули котика буквально з-під землі / ДСНС

Окрім цього надзвичайники поділилися сумними кадрами власниці з маленькою тваринкою на руках.

Кадри власниці з врятованим котиком / ДСНС

Удар по Донеччині