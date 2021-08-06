Кіт-старожил дому і немовля: приклад взаємної любові
Джерело:The Dodo
Кіт Манго протягом 18 років був єдиним улюбленцем свого татка Пола. Втім, одного дня його життя докорінно змінилося із появою немовляти.
Деякі господарі переживають, що пухнастий улюбленець буде ревнувати і ображатися через появу дитини у домі. Приклад Манго і Гайдена доводить: якщо у серці є багато любові, то її вистачить на усіх.
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Кіт 18 років був улюбленцем свого татка
Манго – дорослий кіт бенгальської породи. Він із 2002 року тішить свого господаря Пола, якого по-справжньому вважає своїм татком. Кіт вміє давати поцілунки, коли його про це просить хазяїн, любить облизувати його бороду і супроводжує скрізь, куди б той пішов.
До того ж Манго вміє розмовляти і відповідати на питання Пола. Інколи між ними утворюється кумедний діалог, яким власники діляться у соцмережах.
Інстаграм-сторінка Манго є досить популярною і налічує понад 545 тисяч підписників. Пол на ній постійно постив милі відео зі своєї нерозлучним котячим синком.
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Як Манго змінився із появою малюка
Майбутні батьки Тіффані і Пол заздалегідь почали перейматися, що Манго буде ревнувати до немовляти. Вони дозволяли йому лежати у дитячому ліжечку, гойдатися у колисці і бавитися з іграшками.
Зрештою у день Х Манго повівся так, як личить щирому улюбленцю: з ласкою і трепетом зустрів нового жителя дому. Як розповідають Тіффані і Пол, він не ревнував, не ображався і не тікав, побачивши їхнього синочка.
Пол став виховувати у синові любов до тварин із раннього віку: разом із Манго він робив свої перші кроки, вчився читати і говорити. Згодом вони стали справжніми друзями, і кіт навчився давати малюку поцілуйчики.Щоб улюбленці залишалися здоровими сьогодні й завтра, їм потрібно забезпечити 100 % поживних речовин. Purina® робить продукти, які подобаються котам, водночас забезпечуючи харчування, яке сприяє їхньому здоров'ю та благополуччю.
Приклад Манго і Гайдена показує: якщо тварини виявляють любов до своїх власників, то її вистачить і на їхніх дітей. Тому інколи побоювання, що кіт не уживеться із дитиною, є абсолютно марними.