Кіт сприйняв своє віддзеркалення за ворога і дико зашипів: яка причина – відео

Дорослий 7-річний кіт побачив своє віддзеркалення. Замість того, щоб спокійно пройти, як він робив це зазвичай, кіт став гарчати і шипіти.

Відео спантеличеного кота виклала його хазяйка. Дівчину неабияк потішила досить незвична, як для дорослого кота, ситуація.

Потрібно знати Які тривожні симптоми у котів можуть свідчити про хворобу

Кіт шипів на власне віддзеркалення

Зазвичай нападати на своє ж зображення у дзеркалі можуть маленькі кошенята. Згодом, побачивши себе декілька разів, більшість котів розуміє, ким є "незнайомець". Втім, трапляються випадки, коли у котів стається збій, і вони починають агресувати на власне віддзеркалення.



Зазвичай дивуються віддзеркаленню кошенята / Фото із goodfon

Так сталося з Клодом з Німеччини. Його хазяйка почула із кімнати гарчання, нявкання і шипіння. Вона одразу ж припустила, що у вікно застрибнув інший кіт чи якась тваринка. Та жінка не могла і подумати, що такий дикий переляк у Клода викликав не чужинець у домі, а його власне віддзеркалення.

Вона нишком підійшла до Клода і змогла зняти, як кіт ще впродовж хвилини сам на себе сварився.

Кіт Клод шипить і гарчить на своє віддзеркалення: дивіться відео

В описі відео хазяйка написала, що вважала свого 7-річного кота "розумним і бувалим". Втім, підкреслила, що "раніше".

Розгублене шипіння потішило користувачів соцмереж, у коментарях вони жартують, що Клод просто оцінив "міцність горішка навпроти".

Чому коти шиплять на зображення у дзеркалі

Коти зазвичай не впізнають своє відображення, не зіставляють його із собою і легко приймають за іншого кота. Оскільки кішки, як правило, територіальні, вони можуть реагувати, надуваючись і намагаючись захистити свою територію від нового зловмисника.

Втім, з часом це минає: причина у запаху і тактильних відчуттях. Річ у тім, що кішки не покладаються в першу чергу на свій зір, коли справа доходить до ідентифікації інших тварин. Вони більше покладаються на свій нюх, щоб ідентифікувати інших кішок.

Дізнайтеся Чому кіт вас облизує: 3 причини

Ця концепція працює з дзеркальними відображеннями. Кіт зрештою розуміє, що відображення, на яке він нападає, не має запаху. Відтак вони розуміють, що можуть просто ігнорувати відображення, тому що воно не становить загрози.

Кумедні реакції котів на дзеркало: дивіться підбірку

Проте варто зазначити: агресивна реакція на дзеркала для кота є дійсно стресовою. Якщо ви помічаєте, що дорослий кіт періодично "кидається" на віддзеркалення, варто на деякий час їх прикрити і проконсультуватися з ветеринаром.

Щоб ваш котик муркотів від задоволення, обирайте для нього смачні та поживні корми Purina®, розроблені за найвищими стандартами якості та безпеки.