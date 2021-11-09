Кіт проти тостера: хто переміг – дивіться в курйозному відео
Джерело:Reddit
Цей кіт беззаперечно програв звичайному домашньому тостеру. Побутовий прилад так налякав пухнастика, що той впав, повністю втративши власну гідність.
Існують речі, здатні сполохати навіть найнахабнішого кота. У випадку із цим чотирилапим такою річчю став тостер.
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Власник обожнює тости
Кумедне відео опублікував користувач платформи Reddit з ніком Cfreeman9223. Кадри швидко підкорили користувачів та потрапили у тренди.
Тост – мій улюблений перекус, це легко, без жодного безладу та турбот, – написав автор відео.
От тільки котик автора думав інакше.
Кіт мирно спав
Пухнастик спокійнісінько спав на барній стійці. Поруч готувалися улюблені тости його власника.
Коли тостер вимкнувся, а підсмажений хліб вистрибнув біля кота, той жахливо злякався. Кіт підстрибнув і впав просто на підлогу з чималенької висоти. На щастя, тварина не постраждала.Щоб ваш котик муркотів від задоволення, обирайте для нього смачні та поживні корми Purina®, розроблені за найвищими стандартами якості та безпеки.
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Кіт злякався тостера: дивіться кумедне відео