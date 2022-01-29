Кіт порівняв свою їжу з вечерею господаря: чому реакція чотирилапого насмішила соцмережі

Господарі люблять публікувати світлини зі своїми домашніми улюбленцями. Особливо, коли ті роблять кумедні мордочки.

Кіт, якого звати Берті, підкорив соціальні мережі через свою реакцію на вечерю. Господиня Келлі-Лі Купер поділилася відповідними світлинами в інстаграм.

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Згідно з ними, британський короткошерстий кіт сидів за столом та сумно дивиться на людську їжу. Така його мордочка підкорила, як господарів, так і користувачів соцмереж.

За словами Келлі-Лі Купер, Берті тимчасово живе з її батьками, доки вона займається переїздом. Щоб легше переносити розлуку з улюбленцем, тато надсилає їй фотографії кота, на яких він із ними сидить за столом.

Відомо, що сама господиня забороняє котику їсти людську їжу, адже піклується про його здоровʼя.

Щоб улюбленці залишалися здоровими сьогодні й завтра, їм потрібно забезпечити 100% поживних речовин. Purina® робить продукти, які подобаються котам, водночас забезпечуючи харчування, яке сприяє їхньому здоров'ю та благополуччю.

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У коментарях люди активно залишали свою враження щодо побачених світлин.

"Ходячий мем. Мені подобається його мордочка".

"Він заслуговує на Оскара".

"Він такий милий! Вираз його мордочки безцінний".

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