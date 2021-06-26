Кіт покатався на мініконику: миле відео про дружбу тварин

У Новій Зеландії кіт спокійнісінько їздить на спині маленького коника. Власники тваринок зняли це на відео.

Здається, що котик зовсім не боїться коней. Він сидить на спині коня, ніби все життя тільки цим і займався.

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Для кота Макса немає нічого кращого, ніж відпочивати на спині свого друга Марлі – мініатюрного коника, – написав власник.

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Подивіться відео про Макса та Марлі

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