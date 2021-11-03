Кіт намертво хапає зубами всю їжу, яку бачить: епічне відео

Не всі пухнастики однаково милі та привітні. Цей кіт – справжній монстр, який не дає своїм господарям спокійно поїсти або приготувати страви. Він неймовірно швидко хапає їжу та дуже міцно тримає її зубами.

Найбільше пухнастику подобається риба та морепродукти. Однак він не проти поласувати навіть кукурудзою або фруктами.

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Не хотів відпускати рибу

На початку відео котик міцно вчепився в рибу. Він настільки сильно не хотів відпускати здобич, що господареві довелося просто відрізати шматок, за який тримався кіт.

Далі котик їсть кукурудзу разом із власником, краде устриці, пірнає з головою у розрізану пітахайю (драконів фрукт – 24 канал).



Кіт жадібно їсть навіть фрукти / Скриншот з відео

А коли господар їсть курку, звір теж не пасе задніх: відкушує від ніжки та видирає шматки просто з рота. Наприкінці відео кумедний хуліган із незадоволеною мордою лежить, а йому роблять масаж спеціальним пристроєм.

Відео стало вірусним та назбирало понад 12 мільйонів переглядів. Чимало користувачів мережі упізнали в цьому хвостатому нахабі власних улюбленців.

Щоб ваша кішка завжди була енергійною та грайливою, їй потрібні фізичні навантаження та здоровий раціон. Збалансовані корми Purina® містять усі мікроелементи, необхідні для активного життя вашого улюбленця.

Кіт хапає їжу та тримає її щосили: дивіться відео