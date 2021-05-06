Кіт у смокінгу має 2 лапи та вчить людей бути добрими: зворушливі фото

Цей чудовий котик та його господарі використовують інстаграм для того, щоб розповісти світу про тварин з інвалідністю. Адже такі тваринки безперечно заслуговують на любов.

Рексі Ру, "кіт в смокінгу" (саме так його назвали через оригінальне забарвлення шерсті – уточнення 24 каналу) має власну відповідальну місію. Цей котик та його господарі розповідають людям про тварин з інвалідністю, що потребують мати дім та чудових господарів.

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Рексі Ру є чудовим прикладом того, коли тварину не покинули напризволяще, а дали їй можливість жити щасливо та розвиватися.

Історія Рексі Ру

Перед тим, як знайти своїх найкращих людей, котик пройшов непростий шлях. У січні 2020 року кота зі зламаними передніми лапками привезли у сільський притулок американського штату Юта.

Працівники притулку не могли самостійно допомогти котику, тому опублікували у соціальних мережах повідомлення про те, що тварина потребує невідкладної допомоги.

На щастя, це повідомлення побачила команда Організації захисту тварин штату Юта. Кота забрали із сільського притулку та відправили у центр порятунку в Солт-Лейк-Сіті.

Рексі Ру просить їсти

Там ветеринари з'ясували, що передні лапки кота неможливо врятувати – їх довелося ампутувати. Але одразу після операції Рексі Ру почав вчитися жити із 2 лапами – і це виходило у нього надзвичайно швидко.

Щасливий фінал

Для того, щоб кіт був здоровим і щасливим, він потребує збалансованого харчування. Саме такими є корми Purina®, смак яких задовольнить навіть вибагливого улюбленця. Обрати їх можна тут

Жінка, на ім'я Кайрістіона Флетлі, побачила відео з хоробрим котом і вирішила стати власницею Рексі Ру.

Коли котик опинився у родині, йому створили сторінку в інстаграмі, щоб розповісти іншим надихаючу історію хороброї тваринки.

Я думаю, він може навчити людей терпіння, стійкості та любові, – ділиться Флетлі.

Цей красунчик живе щасливо попри те, що у нього тільки 2 лапки

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Рексі Ру живе щасливим котячим життям. Він пересувається на 2 лапках, полюбляє поїсти, посидіти на колінах у хазяйки та відчуває себе повноправним господарем в домі.