Кішка спить під вухом собаки, як під ковдрою: миле відео, що підкорило тікток

Відео, на якому киця спокійно вкрилася вухом песика й спить, зібрало понад 15 мільйонів переглядів в мережі тікток.

Фотографка Megan Cottone з ніком @thebeagleandthebun опублікувала у своєму тіктоці й інстаграмі відео, де її пес та кіт мило сплять разом. Несподівано кадри стали вірусними та принесли авторці мільйони переглядів.

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Пес породи бігль та маленька сіра киця затишно сплять поруч. При цьому кішка вкривається вухом собаки, як ковдрою.

Коли власниця підняла собаче вушко, кішка почала прокидатися й потягуватися. Але щойно її вкрили, як тваринка заснула знову. Відео зібрали мільйони переглядів та тисячі лайків у соцмережах.

Подивіться, як кішка спить під вухом бігля

Ви жартуєте з мене? Як ви можете бути такими милими, – запитує жінка.

Megan Cottone у своїх акаунтах публікує чимало фото й відео про життя своїх домашніх улюбленців: песика породи бігль, кішки й кролика.

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