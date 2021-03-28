Кінь з волоссям Рапунцель завів інстаграм: неймовірно красиві фото

Джерело:Інстаграм Naomi Beckers & Storm
Кінь на ім'я Шторм захоплює користувачів інтернету своєю довгою білявою гривою. Завдяки своїм ніжним довгим кучерям кобила породи Хафлінгер отримала прізвисько Рапунцель на честь відомого казкового персонажа.
Власниця Шторму Наомі Бекерс з Нідерландів має такі самі русяві кучері. Відколи дівчина придбала коня, вона жодного разу не підстригала їй гриву. І зараз вона настільки довга, що іноді Рапунцель заплітають косу.
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Шторм – перший кінь, яким володіє Наомі. Це була її дитяча мрія, яка здійснилася. Дівчина дуже близька з Рапунцель. Їх поєднує неймовірний зв’язок, побудований на довірі та взаємній прихильності.
Шторм – перший кінь, яким володіє Наомі / Фото Kaye Segers
Вони проводять багато часу разом, гасаючи по місцевості. А коли менш активні, то позують для чергової фотосесії. Їхні мальовничі зображення допомогли розвинути акаунт в інстаграмі, який зараз налічує понад 55 тисяч підписників.
Вони дуже близькі / Фото Alina Nieman
Наомі каже, що Шторм навчила її слухати коней і зважати на їхні потреби. Тепер вона знає, що окрім верхової їзди, з ними потрібно робити набагато більше цікавих та веселих речей.
У дівчини схоже волосся як у її коня / Фото Naomi Beckers & Storm
Ви багато часу проводять разом / Фото Kaye Segers
Вони дуже близькі / Фото Alina Nieman
Наомі намагається слухати, що потрібно Шторму / Фото Naomi Beckers & Storm
Правильний догляд за конем, безумовно, вимагає певних зусиль. Найголовніше – слухати свого коня, намагатися вивчити його потреби, щоб ви могли працювати разом так, як найбільше підходить вашому коню. Не кожен кінь вчиться однаково, тому важливо пізнати його. У підсумку він буде охоче проводити з вами час,
– каже Наомі.
Тренування вимагають повної гармонії / Фото Naomi Beckers & Storm
Кінь повинен відчувати свого господаря / Фото Naomi Beckers & Storm
Дівчина каже, що не має якихось конкретних планів на найближче майбутнє. Все, на що вона сподівається, – це провести ще багато років разом зі Штормом у доброму здоров’ї.
Наомі і Шторм / Фото Naomi Beckers & Storm
Дівчина хоче ще багато років провести разом зі своїм конем / Фото Naomi Beckers & Storm