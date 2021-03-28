Кінь з волоссям Рапунцель завів інстаграм: неймовірно красиві фото

Кінь на ім'я Шторм захоплює користувачів інтернету своєю довгою білявою гривою. Завдяки своїм ніжним довгим кучерям кобила породи Хафлінгер отримала прізвисько Рапунцель на честь відомого казкового персонажа.

Власниця Шторму Наомі Бекерс з Нідерландів має такі самі русяві кучері. Відколи дівчина придбала коня, вона жодного разу не підстригала їй гриву. І зараз вона настільки довга, що іноді Рапунцель заплітають косу.

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Дитяча мрія, яка здійснилася

Шторм – перший кінь, яким володіє Наомі. Це була її дитяча мрія, яка здійснилася. Дівчина дуже близька з Рапунцель. Їх поєднує неймовірний зв’язок, побудований на довірі та взаємній прихильності.



Шторм – перший кінь, яким володіє Наомі / Фото Kaye Segers

Вони проводять багато часу разом, гасаючи по місцевості. А коли менш активні, то позують для чергової фотосесії. Їхні мальовничі зображення допомогли розвинути акаунт в інстаграмі, який зараз налічує понад 55 тисяч підписників.



Вони дуже близькі / Фото Alina Nieman

Сяє, як зірка

Наомі каже, що Шторм навчила її слухати коней і зважати на їхні потреби. Тепер вона знає, що окрім верхової їзди, з ними потрібно робити набагато більше цікавих та веселих речей.



У дівчини схоже волосся як у її коня / Фото Naomi Beckers & Storm



Ви багато часу проводять разом / Фото Kaye Segers

Вони дуже близькі / Фото Alina Nieman



Наомі намагається слухати, що потрібно Шторму / Фото Naomi Beckers & Storm

Правильний догляд за конем, безумовно, вимагає певних зусиль. Найголовніше – слухати свого коня, намагатися вивчити його потреби, щоб ви могли працювати разом так, як найбільше підходить вашому коню. Не кожен кінь вчиться однаково, тому важливо пізнати його. У підсумку він буде охоче проводити з вами час,

– каже Наомі.



Тренування вимагають повної гармонії / Фото Naomi Beckers & Storm



Кінь повинен відчувати свого господаря / Фото Naomi Beckers & Storm

Дівчина каже, що не має якихось конкретних планів на найближче майбутнє. Все, на що вона сподівається, – це провести ще багато років разом зі Штормом у доброму здоров’ї.



Наомі і Шторм / Фото Naomi Beckers & Storm



Дівчина хоче ще багато років провести разом зі своїм конем / Фото Naomi Beckers & Storm