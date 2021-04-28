Кім Кардаш'ян та її стильна ящірка: як виглядає зірковий улюбленець – фото

Зірка розповіла, що раніше Спід належав її кращій подрузі Елісон, але родина Кім вже давно доглядала ящірку – так рептилія стала членом зіркової родини.

Окрім ящірки, у сім'ї Кім мешкають собаки породи шпіц: вони мають прізвиська Суші та Саке.

Зворушливо Хаскі врятував залишене напризволяще немовля

Собаки Кім Кардаш'ян