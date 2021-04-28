Кім Кардаш'ян та її стильна ящірка: як виглядає зірковий улюбленець – фото

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Джерело:

People

У своєму інстаграмі телезірка ділиться фотографіями ящірки. Рептилію виховує донька Кім, на ім'я Норт.

Американська акторка й телевізійна зірка Кім Кардаш'ян поділилася фотосесією ящірки, яка мешкає у родині. Бородатого дракона звуть Спід і він "приміряє" різні образи, які придумує донька Кім.

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Спід приміряв на себе різні образи

Користувачі мережі були у захваті від фотосесії ящірки.

Можливо, це найкращий пост, який ви колись робили – коментують допис фанати.

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Нового члена сім'ї, Спіда, представили публіці у березні. Тоді Кім Кардаш'ян опублікувала у своєму інстаграмі фотографії доньки Норт з ящіркою: обоє були в однакових рожевих пухнастих светрах.

Зірка розповіла, що раніше Спід належав її кращій подрузі Елісон, але родина Кім вже давно доглядала ящірку – так рептилія стала членом зіркової родини.

Окрім ящірки, у сім'ї Кім мешкають собаки породи шпіц: вони мають прізвиська Суші та Саке.

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Собаки Кім Кардаш'ян

 

 