Кенгуру, мавпа та інші звірі: вагітна жінка провела неймовірну фотосесію у своєму заповіднику

Колін Вілсон у 2017 році заснувала заповідник Pets on Q, який нещодавно став героєм серіалу на Netflix "Pet Stars". Жінка не надто любить фотографуватися, але вагітність та улюблені тварини змусили її погодитись на фотосесію.

Фотосесії вагітних жінок – це завжди особлива подія, в якій поєднується ніжність та магія народження нового життя.

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Партнерами Колін стали улюблені тварини. Мавпа, кенгуру, собаки та інші звірі радо позували з нею перед об'єктивом фотокамери.

Чорно-білі світлини чудово ілюструють прекрасні стосунки між тваринами та жінкою, яка проявляє до них турботу та ніжність. Ці фотографії можуть стати не лише окрасою будь-якого журналу про природу, а й надихнути інших жінок, які б хотіли назавжди зберегти спогади про вагітність.

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