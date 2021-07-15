Малюють лапками: чарівні картини домашніх щурів продають з аукціону – фото

Чи хотіли б ви мати вдома картину, яку намалював... пацюк? Таку можливість отримали користувачі фейбуку, які можуть позмагатися за незвичайні витвори мистецтва.

Дім Марті Мауса називають найщасливішим місцем в інтернеті. Господарі щурів створюють оригінальний контент з тваринками й тішать користувачів мережі.

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Вихованець Дому Марті Мауса

Охочі можуть завжди придбати одяг та різноманітні аксесуари з кумедними пацюками. А цього разу вихованці Дому потішили підписників мінікартинами, які намалювали власними лапками.



Такі картини написали щури / Фото Martymousehouse

Ціни на картини починаються від 5 доларів. Можна підвищувати ставку ще щонайменше на 5 доларів. Усі охочі можуть запропонувати власну ціну на картини до 17 липня.



Процес створення картин / Фото Martymousehouse

Аукціон закінчиться о 13:30. Після того господарі пацюків порахують, хто ж стане щасливим власником щурячих витворів мистецтва.

Тваринки можуть з легкістю розсмішити своїми гримасами чи витівками. Ще більше задоволення – спостерігати за власними домашніми улюбленцями, про яких дбати легко з Purina ®. Збалансований корм із поживними речовинами не тільки втамує їхній голод, але й збадьорить. Відтак гарні фото і відео вам гарантовані.



Ці твори виглядають дуже мило / Фото Martymousehouse

Переможці отримають обрану картину, сертифікат, що підтверджує оригінальність витвору, а також фото щура-митця із його творінням.

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