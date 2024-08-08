Як на паспорт: канадська рись незворушно всілася перед камерою та влаштувала фотосесію

8 серпня 2024, 17:30
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Джерело:

IFLScience

Значно просунувшись у вивченні тваринного світу, вчені застосовують низку інноваційних методів, щоб поглибити розуміння світу природи. Дослідники використовують пастки для моніторингу дикої природи, і в деяких визначних випадках їм вдалося підловити види, які раніше вважалися вимерлими.

У рамках нещодавньої ініціативи дослідники з проєкту Voyageurs Wolf Project встановили 350 фотопасток для вивчення літньої екології вовків в екосистемі Великих Вояжерів у Міннесоті. Камери, призначені для спостереження за пересуванням вовків, також зафіксували різноманітні інші лісові види. Однією з них скористалася дуже фотогенічна рись.

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Канадська рись незворушно сиділа перед фотопасткою

Так, одна з камер зняла приголомшливе відео, на якому рись виглядала напрочуд спокійною і ніби позувала перед об'єктивом. Ці кадри були зняті вченими на півострові Кабетогама в парку.

Щоб отримати такі кадри, має збігтися безліч речей: освітлення, тло і, звісно ж, незворушність самої рисі, яка позує на камеру,
– каже Том Гейбл з Voyageurs Wolf Project.

Як це було: дивіться відео

Рисі не полохливі, хіба вночі

Дослідники зазначають, що науці відомі чотири види рисей:

  • рись (Lynx rufus);
  • євразійська рись (Lynx lynx);
  • іберійська рись (Lynx pardinus);
  • канадська рись (Lynx canadensis).

Канадські рисі (саме така потрапила в фотопастку), відомі як люті хижаки, в основному полюють на зайців-русаків, які складають основу їхнього раціону. Хоча вони переважно покладаються на це основне джерело їжі, ці спритні котячі іноді можуть полювати на менших ссавців і птахів, якщо дозволяють обставини. Примітно, що канадські рисі менші за розміром, ніж їхні європейські побратими, і їх можна легко впізнати за характерним хвостом, який має темний кінчик, що нагадує чорнило.

Дослідники зауважують, що рисі зазвичай відомі своєю сором'язливим і відлюдькуватим способом життя. Тому побачити їх такими на фотопастці вельми цікаво. Примітно, що рисі проявляють підвищену активність вночі, використовуючи свій винятковий зір, щоб виявити здобич на відстані понад 75 метрів. 

Автор: Марта Касіянчук