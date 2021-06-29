Качка прославилася в інтернеті через свою оригінальну зачіску: фото

Пекінська качка з Пенсільванії стала справжньою зіркою мереж. Її голову прикрашає корона з пір'я, що надає пташці благородного вигляду.

Жінка на ім'я Холі Мід з Пенсильванії тримає багато качок. Вона не розводить птахів для яєць чи пір'я. Усі качки тут – домашні улюбленці.

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Качка Гертруда / Фото інстаграм mypetducks

Одна із качок приваблює особливо багато уваги. Її звуть Гертруда, і це той випадок, коли ім'я цілком відповідає зовнішності.

У Гертруди на голові сформувалася своєрідна корона з пір'я. Вона нагадує перуку, які в давнину носили благородні дами й кавалери.

Через оригінальну зачіску Гертруду порівнювали з королевою Єлизаветою, Джорджем Вашингтоном, Альбертом Ейнштейном. Фото цієї пекінської качки публікували в журналах, на обкладинках британських таблоїдів та в рекламі.

Кожен домашній улюбленець – унікальний, і кожному потрібне особливе харчування. Серед широкого асортименту високоякісних кормів Purina® ви зможете обрати той, що ідеально підійде саме вашому улюбленцю.

Коли Гертруда вилупилася, у неї був незвично великий гребінець, з якого потім виросло її казкове "волосся", – розповідає власниця качки.

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Незвична качка живе в домі й носить підгузки. А ще пташка працює твариною емоційної підтримки: разом із власницею часто відвідує будинки престарілих та закриті заклади.

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